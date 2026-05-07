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IC設計業者聯詠（3034）在今（7）日召開法說會，展望第二季供應鏈仍相當吃緊，且DRAM等價格持續上漲，預估第二季營收有望季增近2成。聯詠第一季營收為新台幣231.5億元，季增1.4%、年減14.7%；毛利率39.1%，季增0.9個百分點、年減0.7個百分點；營益率17.4%，季增0.5個百分點、年減3.6個百分點；稅後純益37.7億元，季增2.1%、年減28.4%，每股稅後純益6.19元。聯詠4月合併營收為新台幣92.25億元，月增8.9%、年增1.2%；累計今年前4月營收為323.7億元，年減10.7%。聯詠副董事長暨總經理王守仁表示，目前已觀察到系統客戶提前備貨情況浮現，其中以NB產品需求增幅最明顯，主因在於記憶體供應持續吃緊，加上品牌客戶提前拉貨帶動。各應用別來看，第二季TV需求較首季小幅成長，Monitor面板生產則維持平穩；平板與手機需求整體持平，但LCD TDDI需求相對較佳。車用市場方面，中國地區需求略有升溫，其餘區域則大致持平。產品線方面，聯詠預期第二季三大產品線皆將呈現明顯成長，其中SoC產品線增幅最大，主要受惠AI影像視覺相關產品需求提升，部分產品也因DRAM價格上漲而調整售價。大尺寸DDI與中小尺寸產品線成長幅度相近，其中大尺寸產品受NB面板提前拉貨帶動，中小尺寸則受惠平板LCD TDDI出貨增加，手機需求則維持平穩。針對市場關注的漲價與毛利率議題，王守仁指出，由於記憶體供應吃緊且價格走揚，部分搭載KGD的SoC產品已與客戶協商調漲售價，但價格調整未必能完全反映原有毛利率。第二季成本壓力仍在，包括KGD、金價、晶圓、基板及封測等成本皆持續上升，公司將持續與客戶溝通，適度反映成本變化。聯詠預估，以美元兌新台幣31.3元匯率計算，第二季營收將落在275億至285億元，季增19%至23%、年增5%至9%；毛利率約38%至41%，營益率16%至19%，雙率中位數皆優於上季表現。展望下半年，王守仁表示，由於上半年已有提前拉貨情況，加上地緣政治及中東局勢增添不確定性，後續仍需觀察終端消費需求變化。不過，在AI需求強勁帶動下，資源排擠效應持續浮現，部分材料及封測成本下半年仍有上漲壓力，公司將以確保供應穩定為優先，並依市場需求與客戶、供應商持續協調，適時調整價格策略。