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▲大亞幫助花蓮縣青少年排笛團實現夢想、踏上國際舞台，大亞董事長沈尚弘（右）獲頒感謝狀。（圖╱記者林汪靜攝）

大亞集團長期以穩健力量推動社會共好，持續關注教育、文化與永續發展。2025年，大亞集團在70週年之際，邀請花蓮縣青少年排笛團演出，今年，大亞再次支持花蓮縣青少年排笛團，並首度贊助孩子們前往奧地利維也納，參與「2026第二屆歐洲臺灣文化年」系列活動，協助孩子們踏上海外舞台，讓花蓮排笛音樂走向國際，並傳遞台灣文化的深度與人文溫度。在啟程活動中，花蓮縣青少年排笛團演出曲目太魯閣之戀與真善美中的DoReMi之歌曲目，悠揚的排笛旋律呈現花蓮在地情感與青春風采，也展現孩子們透過音樂走向世界的自信與熱情。大亞集團董事長沈尚弘表示，「我深信，大亞的使命不止於串接能源做為穩定發展的力量，更是成為社會串接夢想的推手。」他指出，支持花蓮縣青少年排笛團的初衷，在於相信音樂能改變生命，幫助孩子勇敢追逐夢想、克服挑戰，並為夢想插上翅膀。他更指出，贊助不僅是一次性行動，更是企業核心價值的延伸，也是大亞穩定力量的具體體現。未來，大亞也將持續秉持ESG理念，投入長期且具影響力的永續行動，支持台灣年輕世代在音樂、藝術、體育等多元領域中探索自我、累積文化能量，並以穩定力量構築共好的永續發展生態圈。陪伴花蓮縣青少年排笛團長達10年的音樂總監張愷家，是促成大亞與花蓮縣青少年排笛團合作的重要推手之一。她表示，深刻感受到董事長沈尚弘對團員音樂學習的關心，每次會談皆主動詢問所需協助，展現對教育與文化推廣的重視，也成為孩子們逐夢路上的重要支持。因此，沈尚弘在得知團員有機會赴海外演出後，隨即表達支持，並承諾協助孩子們圓夢、親赴維也納聆聽演出。此次團隊也受邀於維也納聖彼得大教堂演出，大亞持續以實際行動支持偏鄉孩子逐夢。花蓮縣青少年排笛團副團長暨中正國小校長李國明表示，排笛不只是樂器，更是孩子邁向未來的重要橋標。透過音樂，他們學會自信表達，也勇敢想像過去未曾設想的人生舞台。非常感謝大亞集團的支持，讓這群孩子有機會透過排笛前往音樂之都維也納演出，將台灣兼具在地風情與人文溫度的排笛之聲，帶上國際音樂舞台。排笛團團員、18歲的林泓志學習排笛8年，他表示，排笛讓他在經濟並不富裕的家庭中，有機會接觸音樂，也成為自己面對課業壓力時最重要的陪伴。對他而言，最難忘的是從未想過能透過排笛踏上維也納。一路走來，受到許多企業與長輩的幫助，尤其是多年來無怨無悔陪伴的老師們，更讓他心懷感謝。而這次得知大亞集團願意贊助支持踏上歐洲舞台，他深感夢想得以實現，內心滿懷感恩，也期盼能以最動人的排笛旋律，將所有祝福與感謝展現於國際舞台。14歲的胡詠心則學習排笛6年。她表示，從國小三年級第一次拿起排笛開始，練習便早已成為生活的一部分。她也感謝師長一路帶領，讓團員們有機會走出練習室，站上高雄衛武營、台南文化中心與台北誠品表演廳等舞台，並在一次次演出中看見更成熟的自己。如今適逢排笛發展十週年，在大亞集團的贊助與支持下，得以跨越國界、踏出台灣，帶著排笛前往維也納，對她而言，這不僅是一場演出，更是一段珍貴的夢想躍升與榮耀旅程。大亞表示，此次支持花蓮縣青少年排笛團前往維也納演出，是企業以穩定力量回應地方需求、落實美麗家園使命的重要篇章。排笛的旋律承載著孩子們的夢想與希望，化為台灣與世界之間的文化橋樑，也展現大亞促進地方文化與教育永續發展的承諾。未來，大亞集團將持續深耕地方需求，積極投入文化與環境共好，以穩定的力量打造美麗家園，持續用行動書寫台灣夢想的永續篇章。