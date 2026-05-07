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台北市「安鼠之亂」持續升溫，台北也已有漢他病毒死亡１例，許多民眾都捕捉到老鼠出沒的畫面，財經名嘴汪潔民透露，自己最近在中山區榮星花園慢跑時，竟然也遇見大老鼠出來「伴跑」，讓他不禁質疑台北市政府的環境治理成效，並呼籲市長蔣萬安應將重點回歸市政執行，而非陷入政治攻防。汪潔民指出，關於台北市老鼠數量控管的議題，民進黨議員林亮君早在去年8月及今年4月就曾在議會多次提醒，強調滅鼠工作需要「跨部會溝通」並「謹慎投放鼠藥」，當時市長蔣萬安也公開回應表示認同，並允諾會處理。然而，汪潔民質疑，在市長點頭答應後，實際的改善動作似乎並不明顯，導致公園綠地仍隨處可見老鼠蹤跡。汪潔民以自身在榮星花園的經驗為例，他最近在中山區的榮星花園慢跑時，就曾發生好幾次有大老鼠「伴跑」，他無奈地表示，總不能說這些陪跑的大老鼠，是民進黨從南部運來公園的，他認為，市府應該落實當初在議會的承諾，而不是找來打手王鴻薇或是徐巧芯圍攻台北市議員，讓鼠患淪為政治口水戰。