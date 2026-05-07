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▲智慧節電應用媒合會活動合照。（圖／翻攝畫面）

▲飛象資訊具備深厚的雲端平台開發實力 。（圖／翻攝畫面）

隨著全球能源轉型與 2050 淨零排放目標進入關鍵期，飛象資訊推出其核心「充儲一體」智慧能源解決方案，憑藉其自主開發的 evbar 加電優能源管理系統（EMS）及與國際一線大廠合作的高規格硬體，成為智慧節電應用媒合會焦點 。飛象資訊成立於2015年，從物聯網軟體研發起家，具備深厚的雲端平台開發實力 。不只是單純的硬體代理商，更定位為擁有「強大 EMS 軟體大腦」的虛擬電廠調度商，協助客戶計算最佳儲能容量，降低電費支出並轉化為利潤 。飛象資訊連續4年通過經濟部工業局「技術服務能量登錄」，並榮獲中央 SBIR、SBIR 2+ 創新研發補助推薦 。系統通過國際資訊安全管理 ISO 27001 認證，並建置於符合國家資安規範的 AWS 台灣區機房，確保能源數據的安全與穩定 。此外，目前全台已佈建達 178 個營運站點，覆蓋範圍從六都核心商圈延伸至花東與離島區域。該次媒合會中，飛象資訊主打「evbar 加電優」智慧能源管理平台，強調「AI 精算」與「一站式服務」 。該系統強調能協助企業與社區透過 AI 自動精算台電時間電價，量身打造最佳的「削峰填谷」策略 。「智慧充電：解決場域用電痛點」：針對社區管委會與商辦大樓最擔心的電力容量限制問題，evbar 提供了完善的解決方案。其中，動態負載平衡：透過智慧 EMS 技術，系統可根據即時總用電量自動分配電流，確保在現有電力限制下安全充電，省下巨額的電排改建費用 。萬用相容性：evbar 系統目前已串接超過 14 個主流充電樁品牌，不論車款與樁體品牌皆能統一管理 。自動化營運：住戶可透過 LINE Pay 或信用卡支付，系統每月自動產出營運報表，大幅減輕管理員的行政負擔 。「儲能系統：轉負債為資產的秘密武器」現場展示的儲能方案涵蓋了從家用（10kW-16kWh）到工商用（100-430kWh）的全系列產品 。獲利途徑多樣化：除了作為斷電時的備用電源（UPS 毫秒級切換），更能執行「電費套利」，在離峰低價時存電，尖峰高價時放電使用 。高安全性保障：採用模組化堆疊設計，具備 IP65 防水防塵等級，並提供長達 10 年的產品保固 。硬體配套方面，飛象資訊展現與頂尖品牌合作的實力，確保每一環節的品質。智慧充電樁：選用全球知名品牌「MSI 微星科技」研發製造的充電樁（XP01 系列、ECO 系列），產品均通過 VPC 認證並投保高達 500 萬美金的產品責任險，安全性領先業界 。高效儲能設備：搭配「盛益晉好」、「百曜」等專業品牌，提供各種場域、使用情境所需要的配備，無論是家用、小型辦公室、中型商場、大型廠房皆有對應的配套措施。為深化戰略合作關係，飛象資訊團隊亦將於5月8日受邀出席「百曜」之開幕剪綵儀式，展現雙方共同開拓智慧能源市場的決心。飛象資訊深耕新北，致力於透過智慧電網技術協助在地企業達成智慧轉型與減碳目標 。「新北民生新經濟・智慧節電應用媒合會」將持續至5月8日，各界企業主、工廠負責人與社區管委會可至板橋車站 B1 攤位5-2，現場體驗 AI 節費試算服務 。