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稱1.25兆才是一百分版本 蔡其昌：盡力拜託靠近1.25兆

國防特別條例在立法院4度協商破局，最快將在明日立法院會進行表決，而國民黨內部意見分歧，包括3800億、3800億+N與8000億喬不攏。民眾黨主席黃國昌則譏諷民進黨堅持1.25兆都不能刪，事後立院黨團總召蔡其昌又來拜託8000億+600億，是在玩哪一齣？對此蔡其昌今（7）日發文重申，1.25兆就是一百分的版本，如果不能有一百分，當然會盡力拜託盡量接近1.25兆，這就是自己的邏輯與努力的方向，強調在台灣安全之前個人身段不重要，「要我再拜託一次也可以，包括對兩位在野黨主席！」蔡其昌重申，1.25兆就是一個保護台灣、避免戰爭一百分的版本。而在野黨立委堅持要砍成8000億或3500億，當然不能接受，所以昨天公開拜託在野黨，可不可以不要砍一隻手，因為兩隻手都是要用來捍衛台灣的自由民主和中華民國的存在。蔡其昌也說，如果不能有一百分的版本，當然會盡力的拜託可不可以從60分變70分，從70分變80分，拜託盡量接近1.25兆，這就是自己的邏輯，以及努力的方向。所以每次協商休息或者結束，會私下拜託國民黨和民眾黨的立委，可不可以盡量靠近1.25兆。可不可以再爭取多一點，哪怕多購買一項武器，都是對國家的一份保障。最後蔡其昌說，自己講過很多次，在台灣安全之前個人身段不重要，「要我再拜託一次也可以，包括對兩位在野黨主席！」