國防特別條例在立法院4度協商破局，最快將在明日立法院會進行表決，而國民黨內部意見分歧，包括3800億、3800億+N與8000億喬不攏。民眾黨主席黃國昌則譏諷民進黨堅持1.25兆都不能刪，事後立院黨團總召蔡其昌又來拜託8000億+600億，是在玩哪一齣？對此蔡其昌今（7）日發文重申，1.25兆就是一百分的版本，如果不能有一百分，當然會盡力拜託盡量接近1.25兆，這就是自己的邏輯與努力的方向，強調在台灣安全之前個人身段不重要，「要我再拜託一次也可以，包括對兩位在野黨主席！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
稱1.25兆才是一百分版本　蔡其昌：盡力拜託靠近1.25兆

蔡其昌重申，1.25兆就是一個保護台灣、避免戰爭一百分的版本。而在野黨立委堅持要砍成8000億或3500億，當然不能接受，所以昨天公開拜託在野黨，可不可以不要砍一隻手，因為兩隻手都是要用來捍衛台灣的自由民主和中華民國的存在。

蔡其昌也說，如果不能有一百分的版本，當然會盡力的拜託可不可以從60分變70分，從70分變80分，拜託盡量接近1.25兆，這就是自己的邏輯，以及努力的方向。所以每次協商休息或者結束，會私下拜託國民黨和民眾黨的立委，可不可以盡量靠近1.25兆。可不可以再爭取多一點，哪怕多購買一項武器，都是對國家的一份保障。

最後蔡其昌說，自己講過很多次，在台灣安全之前個人身段不重要，「要我再拜託一次也可以，包括對兩位在野黨主席！」

相關新聞

確保明順利表決軍購案　民眾黨立委輪班守議場搶先提議案

鄭、盧午餐會牽線人是他！預告軍購案已有共識：明可望順利完成

國民黨軍購鬧內鬨　林俊憲：堅持3800億還比較看得起他們

軍購協商4度破局　民進黨批藍白嘴上喊支持：給習近平送上大禮包

陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...