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▲草彅剛離開傑尼斯事務所（現 SMILE-UP.）後，演出事業依然如日中天，演技更獲得專業評審肯定。（圖／翻攝自草彅剛IG＠tsuyoshikusanagi_official）

前日本元祖偶像天團SMAP成員草彅剛，與圈外老婆結婚5年多，今（7）日他以51歲之齡宣布迎來第一個孩子的誕生，經紀公司也呼籲媒體，不要對草彅剛太太、孩子進行採訪和拍攝行為，以尊重其隱私權，而草彅剛也是繼木村拓哉後，第2位升格人父的SMAP成員。草彅剛透過所屬的經紀公司CULEN發布簡短聲明，跟外界報告自己的第一個小孩已經出世，「我很高興地宣布，我最近迎來了我的第一個孩子。我會像以前一樣繼續努力工作，感謝大家一直以來的支持。」經紀公司也提醒各家媒體，為了保護產後母親和嬰兒的隱私，請避免進行採訪、拍照等行為。草彅剛於2020年12月30日宣布與一名圈外女性結婚，據日媒報導，草彅剛和老婆早在2016年SMAP解散前就祕密相戀，交往時間超過10年，形容女方是一位長髮、身材纖細的女性，外貌神似韓國女星寶兒（BoA），且為人低調。報導指出，該位圈外女子陪伴草彅剛走過SMAP解散後的艱難轉型期，感情穩固，兩人婚後住在位於東京都內，價值估計高達20億日圓（約5.6億新台幣）的200坪豪宅中，如今夫妻倆結婚多年，終於迎來愛的結晶，讓粉絲相當驚喜。