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▲此次於THE AMNIS然一酒店所呈現的糕點與可頌，為少數能在台灣完整品嚐PIERRE HERMÉ PARIS甜點作品的機會。（圖／記者陳美嘉攝）

▲此次於THE AMNIS然一酒店所呈現的糕點與可頌，為少數能在台灣完整品嚐PIERRE HERMÉ PARIS甜點作品的機會。（圖／記者陳美嘉攝）

THE AMNIS 然一酒店攜手有「甜點界畢卡索」美譽的法國殿堂級甜點品牌 PIERRE HERMÉ PARIS，即日起至9/30於館內28樓「雲垂樓」推出期間限定聯名下午茶《海風中的巴黎》，將巴黎的精緻語彙，轉化為屬於高雄的風味體驗。聯名下午茶《海風中的巴黎》每日限量供應。內容集結PIERRE HERMÉ PARIS經典甜點與THE AMNIS團隊研發鹹點，並特別推出季節限定馬卡龍。值得一提的是，目前於台灣市場中，PIERRE HERMÉ PARIS門市主要以馬卡龍為主，此次於THE AMNIS然一酒店所呈現的糕點與可頌，亦成為少數能在台灣完整品嚐PIERRE HERMÉ PARIS甜點作品的機會。此次下午茶透過甜與鹹交錯的節奏安排，讓整體風味隨品嚐過程層層展開。建議由「香榭玫瑰可頌」作為開場，以玫瑰、荔枝與覆盆子的花果香氣帶出柔和而優雅的第一印象；隨後接續「草莓優格馬卡龍」，以輕盈的果酸與細緻乳香，轉入更清新明亮的風味層次。接著進入「松露蘑菇慕斯」，作為第一個由甜轉鹹的轉場。其後以經典「百香果塔」帶出鮮明而活潑的酸度，搭配入口即化的百香果棉花糖增添轉化，使整體層次向上提昇；再由經典「起司蛋糕」延續乳香的圓潤與厚度，並透過柑橘與檸檬的細緻酸韻，使風味在層層堆疊之中維持平衡。接續登場的「香草與橄欖馬卡龍」，以草本與微鹹氣息作為橋接。最後以「海風干貝司康」作為收束，透過海味與油脂的層次交織，使整體風味逐漸沉穩。THE AMNIS總經理賈璧羽表示：「我們希望客人帶走的，不只是品嚐過一套甜點，而是一段從清新到飽滿、逐步展開的感官體驗。」此次合作的意義，在於將世界級創作轉化為一段只屬於高雄的體驗。當巴黎的甜點藝術與高雄的風土相遇，留下的，不只是風味，而是獻給每一位賓客一段專屬高雄的記憶。