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台北股市強強滾，今（7）日盤中甚至一度站上42000點關卡，成交量也突破新台幣1兆元，顯示出交投氣氛熱絡。投資人除了個股之外，ETF也是選股標的之一，其中有「不配息0050」之稱的凱基台灣TOP50（009816）在這3個月績效達到38.36%，跑贏元大台灣50（0050）成為投資人的關注焦點之一。009816自2月掛牌上市以來表現強勁，根據證交所資料顯示，從規模約90億元，截至5月7日規模已達到1139.13億元，成長11.6倍，受益人數也達到70.85萬人。不同於會配息的市值型ETF，009816採不配息機制，將股息留在基金內持續再投入，有利於長期複利累積，因此也被稱為「不配息版 0050」。今日台股衝高之際，009816也成功站上14元整數關卡，盤中最高來到14.22元，終場上漲0.29元或2.09%，收在14.14元。觀察009816這三個月來的表現，累計漲幅來到38.36%，跑贏0050的35.04%，更是跑贏大盤的32.19%，台積電的31.25%。凱基台灣TOP50（009816）ETF研究團隊表示，台股受惠於AI基礎設施需求持續擴張及半導體龍頭業績亮眼，展現強勁韌性，在AI發展趨勢明確、應用逐步落地的同時，善用市場震盪或拉回時機，重新檢視投資組合，聚焦於實際受惠 AI對獲利帶來實質挹注的市場與類股（如台灣AI相關供應鏈），反而是長線投資人的布局良機。