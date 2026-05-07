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前民眾黨不分區立委李貞秀的國籍爭議持續發酵，甚至延燒至法律界。根據媒體報導，高等法院今（7）日審理一宗跨國詐欺案，曾任最高法院法官的辯護律師錢建榮在庭上引用總統賴清德的「兩國互不隸屬」論點及演說內容，強調中華民國的主權與治權僅限於台澎金馬。錢建榮以此主張，法院無權審理一起發生於菲律賓、且被害人全數為中國公民的詐騙案件。錢建榮在辯護中指出，該案被告被控在菲律賓設立機房詐騙中國民眾，無論犯罪行為地或結果地均不在中華民國領土內，他特別舉出內政部近期對李貞秀案的立場，認定其擁有中國國籍屬「雙重國籍」而不具立委資格，證明政府已將中國視為外國。錢建榮強調，司法權是主權的延伸，既然賴總統多次重申兩岸互不隸屬，法院就不應自我擴張審判權，將中國領土納入法律效力範圍。另一名辯護律師、前法官張耀宇也表示，政府長期主張「互不承認主權、互不否認治權」，明確劃分了統治權不及於中國地區。他質疑，若法院強行審理境外犯罪，不僅違背政治現實，更會因無法傳喚證人而損害被告人權。為此，張耀宇建請法院選任法律學者進行鑑定，並聲請憲法法庭解釋我國審判權的具體界限，主張應比照「外國確定裁判」效力，承認中國已有的判決結果。律師黃帝穎分析，中國不是民主法治國家，中國的證據取得常不符合「正當法律程序」，因此在我國法院審理涉及中國被害人等相關刑事案件，主張不依據中國取得的證據進行審判，在法界不罕見。