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台塑化：海峽封鎖效應遞延 推升成品油現貨價格

台化：嚴控原料成本壓力 策略性歲修避開高價原料

南亞：電子材料需求旺盛 單月營收改寫45個月新高

台塑：地緣政治推升石化利差 第2季本業轉盈可期

受美伊衝突、荷姆茲海峽封鎖等地緣政治因素影響，國際原油與石化原料供應緊繃，推升4月產品報價大幅走揚。台塑四寶4月營收中，南亞與台塑營收較上月成長，而台塑化與台化則受定檢及產銷調整影響月減。台塑化4月營收615.22億元，月減2.8%、年增33%。4月主要受第二套常壓蒸餾單元全月定檢以及美伊戰爭導致中東原油交貨延宕等因素影響，原油煉製量比上月減少3,479千桶，4月全產品銷售量9,292千桶，比上月減少3,090千桶。美伊緊張局勢雖趨緩，但海峽封鎖效應遞延，亞洲及中東部分煉油廠被迫減產，致成品油供應急速萎縮，推升成品油現貨價格，全產品均價反比上月增加35.2美元/桶。展望後市，台塑化表示，5月份煉油廠年度定檢結束，加上原油陸續抵達，平均日煉量可提升至 36.8 萬桶/日，預計第二季平均每日35.3萬桶、65%運轉；輕裂廠僅能維持一套運轉，產能利用率35%，6月將視輕油交運情況而調整。台化4月營收321.01億元，月減4.8%、年增28.2%；受中東軍事衝突尚未完成停戰協議影響，荷姆茲海峽持續封鎖，原油行情維持高點，帶動石化塑膠產品價格跟漲。不過，受到年度檢修、定檢，以及因成本上漲推升價格， 台化售量減少36.7億元。台化指出，原料「輕油」漲幅最大，對經營壓力不小，所幸初期低價的成品及原料庫存，以及謹慎安排產銷，保證忠實客戶及內銷客戶所需的料源、營收稍有降低，但獲利延續第一季取得不錯的成績。台化預期5月仍受戰爭影響，原油、輕油等行情仍大幅度波動，但下游客戶則已有抵抗高價成品的心理，因此安排芳香烴第三廠、苯乙烯第二廠、麥寮PTA廠進行歲修，雖影響台灣廠區營業額縮減，但可避免儲備高價原料。寧波及越南廠區，則維持全產全銷。南亞4月營收276.81億元，月增1.9%、年增19.4%；中東局勢緊張，原料價格劇烈波動，船舶調度吃緊，產品報價接單、產銷調配的壓力急遽升高，導致大多數產品呈現 「量減、價增」。電子材料產品需求依然旺盛，業績攀高；德州EG廠也在利差加大、原料供應無虞下全能生產，貢獻營收；南卡聚酯廠因美國客戶以境內購料取代進口，轉單需要增加，加上瓶用粒進入旺季，使售價漲幅擴大，把單月營收推升至近45個月新高。南亞預期後市仍是聚焦電子材料需求，另因原料供應受限，行情上揚，化工、聚酯、塑膠加工等產品售價隨原料行情調漲，5月營收較 4月增加；第二季合併營收較第一季增加。台塑4月營收183.26億元，月增5.6%、年增13.3%。台塑指出，美伊衝突導致荷姆茲海峽遭封鎖，原油及輕油供應中斷， 乙、 丙烯合約價格皆比3月上漲23%，推升石化產品價格，但中油及台塑石化公司乙、丙烯原料打折供應 ，優先滿足國內下游加工客戶需求，4月各主要產品銷售量，合計比2026年3月減少9.7萬噸。台塑指出，第1季適逢農曆春節，出貨天數較少，且配合中油天然 氣管線施工及四輕停車，南部廠區所有廠配合停車或歲修 ，產銷量減少，但美伊戰爭導致原油及乙、丙烯價格大漲，推升第2季石化產品價格，且有低價原料成品庫存，產品利差增加，第2季本業可望轉虧為盈，加上現金股利2.3億元入帳，以及轉投資收益增加，預期第2季營業額及獲利將優於第1季。