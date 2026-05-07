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▲劉俊謙（左）與王丹妮（右）繼《梅艷芳》之後，又在《寒戰1994》合作。（圖／記者嚴俊強攝）

▲王丹妮身材高䠷，演黑道大姐很有氣勢。（圖／記者嚴俊強攝）

▲劉俊謙（左起）、梁樂民、王丹妮來台宣傳《寒戰1994》。（圖／記者嚴俊強攝）

《寒戰1994》即將從8日（週五）起正式在台上映，導演梁樂民帶著劉俊謙、王丹妮來台出席首映會，劉俊謙被揭在片場跟吳彥祖「基情四射」，大家都在一旁看戲，他則透露彼此會在上廁所時互相驚嚇對方，雖然幼稚卻培養出合作的默契，被拱一起演BL片。吳彥祖送他的耳機，連他老婆蔡思韵都不准碰，不過問他太太把放哪裡，他又偷放閃：「在我心裡。」《寒戰1994》中，吳彥祖扮演的警界高層看似正直，其實充滿野心，讓熱血衝動的年輕警探劉俊謙，一步步掉進陷阱。劉俊謙戲裡與吳彥祖鬥心機，戲外兩人卻一拍即合，已是香港影壇當紅男神的他，大讚吳彥祖比他更帥，又有ㄎ一ㄤ的部分，個性很可愛像大男孩。吳彥祖送的耳機，他睡覺都會放在身旁，連老婆都不准碰。不過提到蔡思韵，劉俊謙又開始放閃，她最近忙拍戲，他則為《寒戰1994》勤跑宣傳，兩人見面的時間很少，他很期待能趕快再多一點時間相處，甚至在這種寶貴的時刻都不會聊電影有關的話題，寧可一起出去玩，享受甜蜜時光。早在《梅艷芳》就與劉俊謙合作過的王丹妮，上一回彼此分別扮演張國榮、梅艷芳，是演藝界的好朋友，《寒戰1994》則變成衝動警探與霸氣黑道大姐，對手戲很有看頭。問他們對方最有吸引力的是哪個方面，劉俊謙竟然稱修長的王丹妮就是身高最迷人，妙答：「男生都迷迷糊糊不知道她在哪，然後才曉得，她的高度原來在這裡啊。」王丹尼認為劉俊謙在片中很帥、很酷，但其實私底下有搞笑和傻呼呼的一面，反差頗大。這一次《寒戰1994》中的動作戲，王丹妮及其他扮演黑道的演員，以及劉俊謙和片中的警察同仁，是在一起練習的，訓練了2個月之後，導演和武術選擇讓她揮著菜刀，她的架勢很搶眼。第一次來台灣宣傳，王丹妮表示要靠劉俊謙與導演介紹本地美食，劉俊謙大推寧夏夜市的雞排，聽得她快流口水。由於《寒戰1994》影帝、男神雲集，現場也很有意思的是，2017年故事線的演員，與1994年的這一批，基本上沒有對戲，各拍各的，因而劉俊謙雖然和吳彥祖混熟，碰到扮演他角色年長時期的梁家輝、特來助陣的周潤發都不敢造次，只敢在旁邊看著他們打打鬧鬧。劉俊謙敢跟吳彥祖互相捉弄，卻不敢這樣對周潤發，倒是周潤發與梁家輝這兩位老搭檔，彼此玩得很開心。近日在香港、中國都有不錯票房成績的《寒戰1994》，接下來的故事要進入1995年，梁樂民透露《寒戰1995》其實已經殺青，希望今年之內能夠後製完成、跟觀眾見面。劉俊謙與王丹妮的角色都會在裡面繼續有驚人發展，觀眾不妨拭目以待。