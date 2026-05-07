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最高檢察署檢察總長邢泰釗今（７）日任期屆滿卸任，由於總統賴清德先前提名的繼任人選徐錫祥，於本月5日在立法院投票中遭國民黨與民眾黨立委聯手否決，未能通過同意權門檻，導致總長職位出現空缺。為確保最高檢業務不中斷並維護司法體系正常運作，法務部已收到總統府正式公文，核定由徐錫祥自明日起代理檢察總長職務。現年63歲徐錫祥資歷完整，曾任新北、彰化等多地檢察署檢察長，並擁有國安局副局長及法務部政務次長等跨部會實務經驗。儘管此次人事案因政黨立場差異未獲立法院通過，徐錫祥本人對此低調表示是「自己努力不夠」，而法務部則強調尊重國會表決結果，但考量最高檢察機關的安定性，仍依法建請總統指派代理人選，暫時接掌職權。根據《法院組織法》規定，檢察總長職位若因故出缺，總統必須在三個月內重新提出推薦人選，並再次送交立法院行使同意權。新任總長經任命後，任期將重新計算四年且不得連任，這意味著府院未來三個月內須重新布局或加強與國會溝通以化解人事僵局，避免代理狀態過久影響司法領導威信。