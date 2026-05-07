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▲寧寧（左）與Lisa（右）在夜店緊貼熱舞。（圖／翻攝自微博@浴血奮站）

韓國女團BLACKPINK全員與aespa成員Karina、寧寧，日前受邀出席被譽為「時尚界奧斯卡」的Met Gala。但不料有網友捕捉Lisa與寧寧在慶典結束後一起到紐約當地夜店「The Box」，由於該場所過往有過低俗、裸露的舞蹈演出，因此兩人也被批是看脫衣舞秀，部分中國網友更喊話要封殺寧寧。然而，Lisa與寧寧在場內照片也外流，兩人竟感情超好的貼在一起熱舞，寧寧側臉更是超像Jennie，讓粉絲歪樓笑說Lisa一定是認錯人。Lisa與寧寧傳出在紐約夜店The Box看脫衣舞秀後，兩人在夜店內的模樣也被曝光。其中一張，寧寧站在前方、Lisa緊貼她後方一起熱舞搖擺的照片更是引人注目，寧寧的側臉竟超像Jennie，讓許多粉絲瞬間歪樓，笑喊Lisa一定是認錯人，「Lisa以為是她老婆Jennie」、「Lisa妳看着她的时候是否會想起一個女孩」、「不會是喝醉認錯人了吧？」Met Gala結束當晚，Lisa與aespa成員寧寧和Karina都去參加了由《GQ》雜誌主辦的官方派對，由於Karina隔天一早還有其他活動，因此結束《GQ》派對後，她就提前回了飯店，寧寧則被直擊和Lisa搭同一輛車，到當地一家名為「The Box」的夜店續攤。由於The Box曾多次因涉及裸露的煽情演出而形象不佳，更被《Vogue》描述為「臭名昭著（infamous）」的先鋒藝術空間，因此粉絲對於兩人出現在該場所感到不解，「寧藝卓去看了脫衣秀」的關鍵字更衝上微博熱搜第一。雖然無法確認當天台上是否真有表演脫衣舞，但部分較保守的中國粉絲們還是認為，偶像不該出現在這種場合，紛紛留言抨擊：「寧寧是不想回內娛了吧」、「當偶像能不能有點分寸」、「封殺吧，中國不需要這種藝人。」