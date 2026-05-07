「新北市鼓藝節」邁入第20週年，將於5月16日(六)、5月17日(日)在新莊體育園區陽光草坪盛大開幕！今年以「震鼓爍今」為主題，邀請來自日本「太鼓傳奇」HA-Hi-Fu三位太鼓大師、「武士音樂」團體 ZI-PANG、韓國HATA等國際知名團隊跨海來臺慶賀，還有「優人神鼓」震撼壓軸。
新北市政府文化局表示，今年鼓藝節以「震鼓爍今」為主題，不僅回望來時路，更敲響此刻與未來的節奏。5月16日(六)與17日(日)開幕場次，除了日、韓精湛團隊與優人神鼓，也同步邀請身聲擊樂團、空空把西非擊鼓樂團、御鼓坊、海馬樂團、歐陽慧珍舞蹈團等臺灣頂尖團隊聯手登臺，帶來匯聚異國鼓藝文化交流與新穎獨特的感官享受。活動兩日周邊下午同步也規劃文創美食市集、非洲鼓親子彩繪及空靈鼓體驗工作坊，讓藝術向下扎根，也朝向全齡鼓藝推廣。
「新北市鼓藝節」巡演場次將於5月23日(六) 在三峽長福巖祖師廟前廣場，邀請曼加非洲戰鼓團、搬鼓人表演藝術團、花響鼓樂團演出：5月24日(日)則移師八里新北市永續環境教育中心前，宋坤傳藝、艸創心演擊樂場、魯夿旮文化樂團以及Drumily擊樂團帶來豐富多元跨界的鼓藝文化演出，將震撼鼓聲傳遞至新北各角落。
此外，「新北市鼓藝節」20週年系列活動，5月18日、5月19日還邀請日、韓團隊入校交流及舉辦樂齡擊鼓體驗；另外，5月30日(六)「新莊廟街咚咚走讀」活動，帶領民眾深入探訪新莊製鼓產業的發源地，透過走讀百年廟宇與鼓藝工坊，回溯「响仁和」傳統工藝的歷史脈絡，見證鼓藝文化如何一路從新莊走向國際。活動詳情可至「2026新北市鼓藝節」查詢。
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此外，「新北市鼓藝節」20週年系列活動，5月18日、5月19日還邀請日、韓團隊入校交流及舉辦樂齡擊鼓體驗；另外，5月30日(六)「新莊廟街咚咚走讀」活動，帶領民眾深入探訪新莊製鼓產業的發源地，透過走讀百年廟宇與鼓藝工坊，回溯「响仁和」傳統工藝的歷史脈絡，見證鼓藝文化如何一路從新莊走向國際。活動詳情可至「2026新北市鼓藝節」查詢。