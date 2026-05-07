張景嵐和郭書瑤（瑤瑤）為演藝圈知名的閨密檔，彼此維繫約10年的好交情，日前兩人前往台南輕旅行，事後在各自的社群平台分享旅遊照片，其中一張兩人大素顏、只著內衣躺在床上敷臉，相當私密，有網友還認不出來是張景嵐本人，吸引超過8千人按讚。
與瑤瑤穿內衣敷臉 張景嵐：一種浪漫
昨（6）日，瑤瑤在IG分享和張景嵐同遊府城的系列照片，其中一張雙姝完全沒有化妝，僅穿著絲質細肩帶內衣躺在床上敷面膜，看起來愜意又放鬆，張景嵐說「睡前一起敷面膜算是一種浪漫」，兩人雖然沒有妝髮，但皆為天生麗質的女明星，年過35歲的狀態依舊相當好。
張景嵐、瑤瑤私交甚篤 演藝圈好閨密
張景嵐與瑤瑤2016年合作偶像劇《原來1家人》結為好姐妹，交往至今超過9年，有趣的是，瑤瑤曾經分享，當時第一眼覺得張景嵐很有心機、有距離感，但熟識後才發現對方是傻妹，誤會解開後，兩人成為超級好朋友。
瑤瑤和張景嵐私交甚篤，瑤瑤曾經在節目中爆料，男團玖壹壹的春風暗戀她的好友張景嵐，「他喜歡我的好姐妹這件事情，是有公開的嘛」，大方出賣自己的摯友，顯示兩女私下交情不錯，張景嵐與瑤瑤也分別以「傻妹」與「外貌協會」的性格反差，成為演藝圈著名的閨密。
郭書瑤（瑤瑤）IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（6）日，瑤瑤在IG分享和張景嵐同遊府城的系列照片，其中一張雙姝完全沒有化妝，僅穿著絲質細肩帶內衣躺在床上敷面膜，看起來愜意又放鬆，張景嵐說「睡前一起敷面膜算是一種浪漫」，兩人雖然沒有妝髮，但皆為天生麗質的女明星，年過35歲的狀態依舊相當好。
張景嵐與瑤瑤2016年合作偶像劇《原來1家人》結為好姐妹，交往至今超過9年，有趣的是，瑤瑤曾經分享，當時第一眼覺得張景嵐很有心機、有距離感，但熟識後才發現對方是傻妹，誤會解開後，兩人成為超級好朋友。
瑤瑤和張景嵐私交甚篤，瑤瑤曾經在節目中爆料，男團玖壹壹的春風暗戀她的好友張景嵐，「他喜歡我的好姐妹這件事情，是有公開的嘛」，大方出賣自己的摯友，顯示兩女私下交情不錯，張景嵐與瑤瑤也分別以「傻妹」與「外貌協會」的性格反差，成為演藝圈著名的閨密。
郭書瑤（瑤瑤）IG