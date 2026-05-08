知名醫美集團「愛爾麗」近日爆出針孔偷拍風波，也讓不少民眾開始擔心外出住宿、更衣或如廁時的隱私安全。不過，其實只要手上有一支iPhone，就能透過內建功能簡單檢查環境中是否藏有偷拍鏡頭，成為外出時實用的防偷拍工具。婦女救援基金會也表示，偷拍設備常藏在天花板、面紙盒、掛勾、插座等位置，且多半需要連接網路，因此若手機Wi－Fi突然出現不明強訊號，就要提高警覺。
用iPhone就能檢查隱藏攝影機！內建「放大鏡」功能：防偷拍神器
1.進入房間後先關燈肉眼掃視：
進房後可先不要急著插房卡開燈，先把窗簾拉上，讓空間維持全暗，再利用手機鏡頭慢慢掃描房間四周。如果畫面中出現細小紅點、異常亮光，就有可能是紅外線鏡頭發出的光線。
2.善用iPhone「放大鏡」反向濾鏡：
iPhone內建「放大鏡（Magnifier）」功能，也被不少網友當成防偷拍神器。開啟App後，可直接在「濾鏡」選擇「反向」功能，接著就可在昏暗環境下，檢視螢幕並邊走邊掃描。若畫面突然出現奇怪顏色的小圓點，就可能代表附近藏有鏡頭。
3.重點檢查高危位置：
煙霧偵測器、電視、鏡子、電源插座、燈具、冷氣孔、浴室用品、通風口等，都是偷拍設備常見藏匿地點。若發現奇怪孔洞、角度異常或多餘裝置，都要特別留意檢查，必要時也可暫時用貼紙或膠帶遮蔽。
4.留意異常設備與線路：
若房間內出現不合理的電線、改裝痕跡，或多出來的USB充電器、插座等設備，也有可能暗藏攝影機。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際外出住宿時，也會優先利用iPhone放大鏡功能檢查房內是否有可疑光點，尤其在房間尚未開燈前，更容易發現異常反光。對經常旅行的民眾來說，事先熟悉這項功能，也能替旅程多增添一層安全保障。
不過，即使透過手機檢查，也無法百分之百確認空間絕對安全，因此仍須搭配肉眼觀察、專業儀器或日常警覺。建議民眾入住旅館時，優先選擇評價與管理制度較完善的業者，也可主動詢問是否有定期進行反偷拍檢查，或使用專業設備巡檢房間。
針孔攝影機可能藏在這！可疑地點一次看
婦女救援基金會也在官網指出，針孔攝影機除了可能藏在面紙盒、飲料罐、盥洗包與掛勾內，也常出現在芳香劑、燈罩、垃圾桶、洗手台下方等地方。由於偷拍裝置多半需透過網路傳輸畫面，因此在廁所、更衣室或旅館房間等隱密空間，若Wi－Fi突然搜尋到不明強訊號，就要提高警覺。
此外，也可將室內燈光調暗後，開啟手機鏡頭與閃光燈，慢慢掃描四周，若鏡頭受到強光照射，通常會出現異常反光點，有助於初步辨識偷拍設備。
婦援會也列出常見高風險場域，包括交通工具、餐廳、學校、演藝廳洗手間，以及溫泉區、更衣室、淋浴空間等公共場所；另外像是宿舍、親友住處與旅館房間等私人空間，也不能完全掉以輕心。
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1.進入房間後先關燈肉眼掃視：
進房後可先不要急著插房卡開燈，先把窗簾拉上，讓空間維持全暗，再利用手機鏡頭慢慢掃描房間四周。如果畫面中出現細小紅點、異常亮光，就有可能是紅外線鏡頭發出的光線。
2.善用iPhone「放大鏡」反向濾鏡：
iPhone內建「放大鏡（Magnifier）」功能，也被不少網友當成防偷拍神器。開啟App後，可直接在「濾鏡」選擇「反向」功能，接著就可在昏暗環境下，檢視螢幕並邊走邊掃描。若畫面突然出現奇怪顏色的小圓點，就可能代表附近藏有鏡頭。
煙霧偵測器、電視、鏡子、電源插座、燈具、冷氣孔、浴室用品、通風口等，都是偷拍設備常見藏匿地點。若發現奇怪孔洞、角度異常或多餘裝置，都要特別留意檢查，必要時也可暫時用貼紙或膠帶遮蔽。
4.留意異常設備與線路：
若房間內出現不合理的電線、改裝痕跡，或多出來的USB充電器、插座等設備，也有可能暗藏攝影機。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際外出住宿時，也會優先利用iPhone放大鏡功能檢查房內是否有可疑光點，尤其在房間尚未開燈前，更容易發現異常反光。對經常旅行的民眾來說，事先熟悉這項功能，也能替旅程多增添一層安全保障。
不過，即使透過手機檢查，也無法百分之百確認空間絕對安全，因此仍須搭配肉眼觀察、專業儀器或日常警覺。建議民眾入住旅館時，優先選擇評價與管理制度較完善的業者，也可主動詢問是否有定期進行反偷拍檢查，或使用專業設備巡檢房間。
婦女救援基金會也在官網指出，針孔攝影機除了可能藏在面紙盒、飲料罐、盥洗包與掛勾內，也常出現在芳香劑、燈罩、垃圾桶、洗手台下方等地方。由於偷拍裝置多半需透過網路傳輸畫面，因此在廁所、更衣室或旅館房間等隱密空間，若Wi－Fi突然搜尋到不明強訊號，就要提高警覺。
此外，也可將室內燈光調暗後，開啟手機鏡頭與閃光燈，慢慢掃描四周，若鏡頭受到強光照射，通常會出現異常反光點，有助於初步辨識偷拍設備。
婦援會也列出常見高風險場域，包括交通工具、餐廳、學校、演藝廳洗手間，以及溫泉區、更衣室、淋浴空間等公共場所；另外像是宿舍、親友住處與旅館房間等私人空間，也不能完全掉以輕心。