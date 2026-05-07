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美股主要指數周四（7日）早盤漲跌互見，標普500指數再創新高，費城半導體指數則稍稍下跌，科技股漲跌出現分歧，記憶體、CPU族群出現小回檔後迅速拉回，光通訊類股跌幅劇烈，輝達則領軍奮起上漲超過2%。美股四大指數7日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數小漲開出後下挫32點、那斯達克指數小漲76點、標普500指數平盤震盪、費城半導體指數下跌187點，跌幅達1.64%。個股部分，台積電ADR、AMD、英特爾皆小跌1%；輝達逆勢小漲近1%；記憶體族群稍稍回檔，美光下跌3%左右開出後拉回至上漲近1%、SanDisk股價跌幅近4%；光通訊類股跌幅較大，Coherent與Lumentum都下跌近7%；軟體股回振，微軟與甲骨文股價都是自一月底以來最高。美媒Axios引述消息人士說法稱，美國和伊朗即將達成一項結束戰爭的協議。兩名美國官員和另外兩名了解此事的消息人士宣稱，白宮指出雙方即將簽署一份僅一頁、包含14項要點的諒解備忘錄，該備忘錄不僅目的在結束戰爭，還將為更詳細的核談判建立框架。受可能停戰傳聞影響，週四油價跌破每桶100美元。美國西德州中質原油期貨下跌4%，至每桶91美元以上。國際布蘭特原油期貨下跌3%，至每桶97美元以上。