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▲金靖（左）和劉宇寧在綜藝節目中的角色設定是曖昧關係，但兩人堅稱是閨密。（圖／翻攝自IG@wetvtaiwan）

張凌赫、金靖、劉宇寧、迪麗熱巴、周柯宇等人是綜藝節目《開始推理吧》固定主持人，節目組每一集都會給他們彼此的關係不同設定，其中一集金靖似乎被設定成劈腿的渣女，還有對話紀錄喊劉宇寧「哥哥」，但他們卻堅稱只是純友誼，金靖好奇問張凌赫，如果真實世界中，女朋友這樣叫別的男生，卻又說只是好朋友可以嗎，張凌赫帶有情緒怒喊，「當然不行啊！」難得看到他醋意爆發的一面相當可愛。金靖和劉宇寧在《開始推理吧》第三季的某一集中被設定成有曖昧關係的人，還有對話紀錄喊劉宇寧「哥哥」，劉宇寧說，「我倆屬於閨密。」張凌赫一看，「這聊天記錄還閨密呢。」周柯宇也忍不住問，「你說這算閨密嗎？」金靖好奇問張凌赫，假如發生在現實生活中，女朋友這樣喊別的男生會不會受不了，張凌赫氣到吼出聲音，「當然會受不了啦！」還連講兩次。張凌赫超認真的神情，不只一旁的周柯宇笑瘋，連金靖都笑虧，「你怎麼那麼小氣啊，長得那麼大方。」金靖非常喜歡在節目上逗張凌赫，每次都能製造笑料，不過最近張凌赫因《逐玉》爆紅，金靖先前直播就說，現在對張凌赫都起了點敬畏的心，以前張凌赫給她麵包，她是絕對不吃的，現在會乖乖地收下。