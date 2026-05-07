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▲蔡恩霖（左）在昨日弟弟過世後，分享多張弟弟生前的照片懷念他。（圖／蔡恩霖FB）

男星蔡恩霖曾參加過《超級紅人榜》、《綜藝大熱門》等節目。不料他5日突在社群發文，透露27歲的弟弟上班時，突因心肌梗塞昏迷，被醫生宣告死亡後，聽到他的聲音奇蹟搶救回來，讓蔡恩霖在社群喊話網友為弟弟祈禱。不過沒想到才過一天，昨（6）日蔡恩霖再度發文，透露家人們在看到弟弟的模樣後，選擇忍痛放手，並難過表示：「請你原諒哥哥，還沒帶你看看這個世界的美好。」蔡恩霖在5日於FB發文，透露弟弟在上班時，因心肌梗塞昏倒送醫並接受手術，裝了葉克膜、大量輸血後生命跡象依然不穩，甚至一度被醫生宣告死亡，「到後來聽到我的吶喊，知道家人都在等他，一關一關到現在，其實是充滿奇蹟的。」並喊話大家為弟弟祈禱，還淚崩告白：「弟弟，哥哥好愛你，你要加油，房間都整理好了、你要的模型我也買好了、我們還約定要一起出國玩，你一定要回來。」但不料才過一天，蔡恩霖於昨日再度發文，透露弟弟已過世，「最後看到你的模樣，真的非常心疼，所以我們做了最難過的決定，讓你跟天父回到天家去了。」他表示很多人都來看弟弟，稱讚弟弟是位非常善良、認真的人。蔡恩霖也感謝弟弟27年的陪伴，「能跟你成為兄弟，是我一生最大的驕傲。」還透露在自己想輕生時，是弟弟把自己拉回來。蔡恩霖也難過跟弟弟道歉：「請你原諒哥哥，還沒帶你看看這個世界的美好。原諒我，常常工作不在家裡陪伴你。」蔡恩霖最後向弟弟喊話：「我相信你一定感受得到哥哥非常愛你，我不知道我需要多少時間才會好起來，但我會努力帶著你還未完成的夢想，繼續走人生的路。」讓不少網友都忍不住鼻酸。蔡恩霖也分享幾張與弟弟合照，淚崩道別：「哥哥愛你！永遠愛你，永遠想念你，直到再相遇的那天。」蔡恩霖（Brian）是一位活躍於台灣的音樂劇演員、表演藝術工作者、歌手以及歌唱教學老師。他畢業於樹德科技大學表演藝術系，曾擔任鳳新高中、立志中學等學校的音樂劇社指導老師。蔡恩霖曾參加《超級紅人榜》、《綜藝大熱門》等節目，並在音樂劇領域演出，如《阿嬤的歌本》、《老男孩》等，也是「參拾好擠」樂團的主唱與詞曲創作者。