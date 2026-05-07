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全球人工智慧浪潮發展下，記憶體需求大增，供應吃緊的情況下迎來價格全面飆漲，「記憶體末日」（RAMpocalypse）現象掀起議論，AMD執行長蘇姿丰預期，由於記憶體與零組件價格上漲，今年下半年整體 PC 與遊戲市場產業營收與需求將會下滑。根據科技媒體Wccftech報導，在 2026 年第一季財報中，AMD 的 Client（客戶端）與 Gaming（遊戲）部門營收較去年同期成長 23%，達到 39.4 億美元，但較前一季下滑 9%。AMD表示，其客戶端業務，包括桌機與筆電市場受惠於強大的產品陣容而獲得良好市場反應，其中包括桌機最新的 Ryzen 9000X3D 處理器，以及用於筆電的 Ryzen AI 系列產品，帶動超過 50% 的年增銷售成長。Dell、HP 與 Lenovo 等 OEM 廠商，也已擴大搭載 Ryzen AI 300／400 系列的產品供應，主攻主流市場，而 Ryzen AI MAX 則瞄準高階AI市場。雖然 AMD 預期其 Ryzen CPU 在 2026 年第二季的需求仍將保持穩健，但今年下半年的整體出貨量將會下滑。主要原因之一「記憶體末日」現象，由於 AI 產業需求成長，導致記憶體價格急劇上升。報導引述業界消息人士先前曾警告，在目前消費級晶片已經漲價 10% 的基礎上，還將迎來新一波價格上調。這些價格上漲將影響 Ryzen 桌上型與 Ryzen 筆電 CPU。AMD 執行長蘇姿丰表示，由於記憶體與零組件成本提高，我們預計下半年 PC 出貨量將會下降。在這樣的背景下，我們仍預期客戶端營收將維持年增，並優於整體市場表現，這主要受惠於 Ryzen 產品線的競爭力，以及商用市場採用率持續提升。」至於遊戲業務方面，將因記憶體與零組件成本上漲而受到更大衝擊。AMD 表示，遊戲營收已下滑 15%，並預估 2026 年下半年將比上半年進一步下滑超過 20%。報導指出，微軟與 Sony 均已宣布調漲現世代遊戲主機價格，包括 PS5 系列與 Xbox Series 平台。隨著今年下半年包括記憶體在內的零組件價格預期持續上漲，我們可能還會看到這些主機再次調價。蘇姿丰提到，「與 PC 市場類似，我們認為下半年遊戲市場需求將受到更高記憶體與零組件成本影響，因此我們也正據此規劃業務。按季比較來看，遊戲營收下滑 15%，這符合我們的預期。」蘇姿丰坦言，記憶體市場競爭確實很激烈，但他認為AMD與記憶體供應商建立了非常緊密的合作關係。至於漲價帶來的通膨壓力問題，這是業內每個人都在努力應對的問題。目前市場呈現的趨勢主要體現在資料中心領域，這是由於對人工智慧運算的需求所致；她強調，大家主要關注的是供應，確保供應穩定，而這對消費市場帶來更大的影響。雖然 AMD 預期客戶端營收仍將成長，並優於整體市場表現，但更高的成本可能拖累出貨量與遊戲業務營收。