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▲55歲廖鎮漢（左）近貌難得曝光，衣著輕便、踩著拖鞋的他，私下打扮相當低調。（圖／翻攝自廖思惟小紅書）

▲廖鎮漢（右）2020年和愛女廖思惟現身微風集團尾牙。（圖／NOWNEWS資料照）

26歲廖思惟是第一名媛孫芸芸的長女，3月底爆出未婚生子，女兒已經2歲多，雖然年紀輕輕成了單親媽媽，但好在雙親支持她的決定，將共同扶養孩子長大。日前廖思惟在粉專分享父女合照，祝賀爸爸、微風集團董事長廖鎮漢生日快樂，55歲的廖鎮漢近貌難得曝光，衣著輕便、踩著拖鞋的他，私下打扮相當低調，看不太出來是身價40億的企業家。上個月27日，廖思惟發文寫下：「Happy birthday to 廖爸爸！」同時附上一張和父親廖鎮漢的背影照，可見廖思惟戴棒球帽，穿寬鬆露肩上衣、貼腿褲，與爸爸並肩走在大街上，55歲的廖鎮漢部分頭髮斑白，穿一件藍色T恤搭配深色短褲，腳踩拖鞋，私下穿搭十分簡單且低調。由於廖鎮漢的曝光度遠不及太太孫芸芸，廖思惟一發出父女合影，立刻引發網友討論，「廖鎮漢怎麼這麼壯實」、「她爸爸不高啊，看臉以為挺高大的！」廖思惟身為微風集團董事長廖鎮漢與孫芸芸的掌上明珠，被視為集團的「40億接班人」之一，雖然她曾經於20歲公開亮相時表示「未來可能會接手家業」，但如今在澳洲未婚產女，也許人生規劃因此改變，未來是否真的接班還不得而知。