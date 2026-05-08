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▲「盧家愛文芒果園」老闆盧旺昇堅持草生栽培並施用牛奶有機肥，成功培育出堪稱芒果界LV的外銷等級芒果。（圖／家樂福提供）

▲芒果買回家若是1至2天內食用，可以放在室內催熟會更美味，但如果想要拉長保鮮期，就建議放進冰箱。（圖／記者鍾怡婷攝）

台灣愛文芒果美味享譽國際，來自屏東的農園「盧家愛文芒果園」，就培育出芒果界LV的外銷等級的「冠軍愛文芒果」，目前已經成功外銷至日本、韓國、香港、新加坡，且在日本伊勢單百貨更是身價翻倍，一顆要價3700日圓（約新台幣750元），若是在台灣買不僅價格秒砍一半，農民也透露，直接在台灣買愛文芒果，未經過出口日本必要的「蒸熱」程序，會讓芒果吃起來口感更美味。家樂福長期合作的農家之一「盧家愛文芒果園」，栽種的芒果以「喝牛奶長大」聞名，老闆盧旺昇堅持草生栽培並施用牛奶有機肥，更嚴格執行「一枝花柄僅留一顆果實」的職人堅持，確保養分能完全集中於每一顆鮮果，也因此孕育出堪稱芒果界LV的外銷等級，目前已外銷至日本、韓國、香港、新加坡等地。，不過日本對進口愛文芒果的品質要求也相當高，甜度必須達15度以上，因此目前出口到日本的，多為台灣高品質、冠軍等級的愛文芒果。若是在台灣購買同樣外銷等級的愛文芒果，價格大約落在400元上下，相較之下幾乎只要半價。盧旺昇也提到，各國檢疫標準不同，因此在用藥規範與出口流程上也有所差異。其中，日本的檢疫要求最為嚴格，他指出，經過蒸熱程序後，芒果口感會變得較軟，這也是不少民眾認為在日本吃到的愛文芒果，口感不如台灣現採芒果的重要原因之一。談到台灣愛文芒果的外銷優勢，盧旺昇表示，目前全球能種出「愛文芒果」品種的國家僅有台灣以及日本，雖然日本能種植出甜度同樣達到15度以上的果實，但因屬寒帶氣候，必須仰賴溫室栽培，種植難度與成本都較高。因此，即便台灣芒果出口日本前需經過蒸熱處理，在當地市場中仍屬中高價位、高品質等級。農友建議，芒果買回家若是1至2天內食用，可以放在室內催熟會更美味，但如果想要拉長保鮮期，就建議放進冰箱。至於芒果有小黑點還可以食用嗎？有些芒果會產生黑點，主因是黑斑病及炭疽病，是受特定病原真菌或細菌危害，在芒果表面產生黑點，並 不會感染人體。如果表面只有輕微損傷，