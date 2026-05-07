今彩539第115000112期今（7）日晚間開獎，台彩稍早公布派彩結果，表示今晚頭獎共有4注中獎，每注各得600萬元。中獎彩券行分別位於基隆市、台北市以及新北市，快來看看自己是不是幸運兒吧！
今彩539頭獎中4注！中獎彩券行一次看
今彩539第115000112期獎號為「01、06、18、25、36」，今晚總共有4名幸運兒中頭獎，中獎彩券行如下：
📍基隆市暖暖區源遠路192號1樓－碇內幸運之星彩券行
📍台北市北投區致遠二路131號1樓－易發公益彩券行
📍台北市北投區東華街二段100號－億緣彩券行
📍新北市新莊區五權一路12巷9弄3號1樓－八八八商行
雖然今彩539頭獎獎金最高800萬元，但每一期今彩539頭獎總獎金上限為2400萬元，因此若同一期頭獎得主超過（包含）4人，將會出現每個人金額低於800萬元的情況，由於本期共有4人中獎，因此每注各得600萬元獎金。
🟡5月7日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區03、14、15、24、34、38，第二區03。
今彩539：01、06、18、25、36。
39樂合彩：01、06、18、25、36。
3星彩：5、9、0。
4星彩：0、0、3、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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今彩539第115000112期獎號為「01、06、18、25、36」，今晚總共有4名幸運兒中頭獎，中獎彩券行如下：
📍基隆市暖暖區源遠路192號1樓－碇內幸運之星彩券行
📍台北市北投區致遠二路131號1樓－易發公益彩券行
📍台北市北投區東華街二段100號－億緣彩券行
📍新北市新莊區五權一路12巷9弄3號1樓－八八八商行
🟡5月7日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：第一區03、14、15、24、34、38，第二區03。
今彩539：01、06、18、25、36。
39樂合彩：01、06、18、25、36。
3星彩：5、9、0。
4星彩：0、0、3、4。
※派彩結果以台彩官網資料為主。