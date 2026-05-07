我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嚴屹寬（左）有望出演《長寧帝軍》，在劇中飾演權臣。（圖／微博@探客影視）

中國男星鄧凱因演活古裝劇《逐玉》中的瘋批皇子「齊旻」爆紅，其中與孔雪兒飾演的俞淺淺之間的感情線，更是吸引超多CP粉，被稱為「不齊而俞CP」，人氣絲毫不輸張凌赫與田曦薇。其中，兩人私下的超甜互動，更被說是公費戀愛。而近日鄧凱傳出有望主演新劇《長寧帝軍》，三搭孔雪兒，就連在《逐玉》飾演張凌赫舅舅的嚴屹寬，也將出演該劇當權臣。《長寧帝軍》的選角近日在微博傳得沸沸揚揚，最近還傳出將由鄧凱三搭孔雪兒，飾演戰士與隱藏身分的流亡公主，兩人將攜手從底層走到一代名將。除了男女主角外，還傳出在《逐玉》演出張凌赫舅舅「魏嚴」的嚴屹寬，也將出演該劇飾演權臣。雖然《長寧帝軍》目前尚未官宣，但鄧凱與孔雪兒的呼聲非常高。事實上，兩人在《逐玉》爆紅後，就隨即在王鶴棣與孟子義主演的新劇《將門毒后》二搭，分別飾演為保全地位投靠敵國太子的「皇甫灝」，與虛榮狠毒的「沈玥」，網路上還瘋傳兩人在現場甜蜜擁抱的親密互動，再度讓CP粉嗨翻。《長寧帝軍》改編自知白的小說，是一部以虛構的寧國為背景的S+級男頻權謀熱血劇，講述了身世成謎的民間少年沈冷，秉持「願以餘生為民族而戰」的信念，從底層士兵成長為大將軍的勵志故事。劇情融合家國情懷、邊疆抗爭與戰場爭霸，講述了在寧國皇帝李承唐的勵志下，沈冷率軍平定內亂、抵抗外侮，實現草根逆襲。女主角茶顏則與沈冷青梅竹馬、才智出眾，兩人攜手面對權力鬥爭。