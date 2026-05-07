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民眾黨主席黃國昌晚間在館長陳之漢的專訪中，爆料民進黨檯面上堅持軍購預算1.25兆元預算「一毛都不能少」，否則就扣上不愛國的帽子。然而私底下，民進黨立院黨團總召蔡其昌卻找上民眾黨，改口稱不需要那麼多錢，只要「8000億加600億」就好，黃國昌痛批政府根本是在演戲，對外大義凜然，對內卻把人民的納稅錢當成零錢隨便「喬」。除了預算數字不一，黃國昌更舉出實例質疑國防部浮報，他指出M109A7自走砲的報價從1375萬元縮水到810萬元，單單一項武器就平白多報5百萬元。他質疑光是單項預算就有這麼大的落差，國防部卻還堅稱1.25兆預算是「環環相扣、不可分割」，這種說法根本是在把台灣人民當成笨蛋，內容完全經不起細查。黃國昌表示，行政院高層事後還狂打電話試圖說服，希望預算能順利過關，但他堅持「沒可能」放水，並質疑行政院長卓榮泰與國防部長顧立雄，是否授意旗下人員進行這種私下討價還價的行為，黃國昌強調，只要他還是民眾黨主席，就不會容忍這種偷雞摸狗的黑箱作業，必須讓每一分納稅錢都花得清清楚楚。