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▲晉基建設於2026第二屆台灣建築永續獎中獲頒「建築ESG綜合績效獎（楷模）」，並以高達34%的實證減碳成果，成為中小型建商跨越永續轉型門檻的重要案例。（圖／晉基建設提供）

由台灣永續能源研究基金會主辦的「台灣建築永續獎」，被視為觀察建築產業永續轉型的重要指標之一。台南一家成立僅6年的在地建設公司晉基建設，於2026第二屆台灣建築永續獎中獲頒「建築ESG綜合績效獎（楷模）」，並以高達34%的實證減碳成果，成為中小型建商跨越永續轉型門檻的重要案例。「台灣建築永續獎」採取以數據為核心的ESG審查機制，評選流程涵蓋書面審查、簡報答辯及多階段決選，入選標準須明確優於現行法規。晉基建設旗下建案已展現可驗證的減碳績效。其中，「森NEX伊水」取得全台第一棟藍寶石級減碳建築認證，減碳達30%；第二棟「森樂章」則進一步提升至34%，形成連續性技術驗證。兩案減碳表現均明顯高於市場水準，並轉化為更低能耗與更佳居住舒適度。相較多數建商仍以單一設備或綠建材作為減碳手段，晉基建設採取從建築本體出發的整合式策略，透過通風動線、採光配置與低碳材料的整體設計，系統性降低對空調與人工照明的依賴，使減碳能力內建於建築本身，而非依賴後端設備補強。此外，亦透過內部管理機制與外部專業協作，建立出一套可執行、可延伸的減碳路徑，提供產業具體參考模式。隨著ESG從選項轉為基本條件，建築產業競爭正由「是否減碳」邁向「減碳能力是否可驗證」的新階段。晉基建設董事長廖淑芬表示：「建設公司的責任，不止於交付一棟建築，更在於選擇與這片土地建立什麼樣的關係。我們選擇讓這份承諾可以被驗證。」從材料溯源到施工細節皆納入永續考量，使ESG不僅停留於理念，而是落實於建築實體與居住體驗之中。