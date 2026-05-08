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▲炎亞綸（紅圈處）疑似不滿記者會沒有藝人要蹲下拍照，便逕自擺臭臉單膝下跪，助理見狀趕緊上前將他扶起。（圖／翻攝自Threads）

▲炎亞綸近年收起有話直說、暴衝的尖銳性格，做事變得更為圓融。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸性格向來直率、敢言敢行，不避諱在鏡頭前顯露真實情緒，近日網路上流傳一段影片，炎亞綸多年前在一場有眾多明星出席的記者會上，疑似不滿大合照時沒有人願意蹲下，他臉色一沉，逕自單膝下跪，讓場面一度陷入尷尬。網友在Threads分享一支年代久遠的娛樂新聞片段，片中不少藝人如王力宏、前男團AK等人出席一場在海外舉辦的慶功宴，由於舞台不大，姍姍來遲的飛輪海沒有位置可以站立，因此在大合照環節，攝影師要求部分歌手配合蹲下。不過由於場地實在太小，沒有一位明星聽從指令，讓場面陷入僵局，正當氣氛有些凝結，炎亞綸似乎為了緩和局面，突然帶著臭臉快速走到正中間，以單膝下跪的動作迅速蹲下，一旁助理見狀，上前把炎亞綸扶起，協調過後，飛輪海其他3位成員汪東城、吳尊、辰亦儒才跟進炎亞綸，以蹲姿入鏡拍照。不少網友看了影片議論紛紛：「只想快點下班，不知道在磨蹭什麼啊啊啊啊，我來帶頭吧」、「但是論咖位，應該也不是飛輪海蹲下吧！助理恐怕是這樣想」、「他還是那麼有性格」、「一直很有種啊哈哈哈」、「我愛上了！好帥好爽好衝！」炎亞綸從偶像男團出身，單飛後他越來越做自己，敢於批評、在網路上直接表達想法，被認為是敢說的「Real」藝人，雖然招致正反兩極評價，但他曾經表示：「I don't care!」多年來忠於自我，贏得死忠粉絲支持，不過近年的他收起有話直說、暴衝的尖銳性格，做事變得更為圓融，改以柔軟的方式處理人際與家庭關係、面對自己的負面情緒。