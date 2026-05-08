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▲栽種藍星百香果的美濃農友吳成璽。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「滿天星百香果」外觀呈現優雅的淺棕色（圖左）；「藍星百香果」，外觀雖與一般品種相似，但甜度與香氣更勝一籌（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲百香果最佳賞味期三要訣「看顏色 （果梗及表皮）」 、「秤重量」及「聽聲音 （搖感覺）」。（圖／記者鍾怡婷攝）

百香果全新品種登場！「藍星百香果」以高甜度、低酸度為最大特色，糖度可達17至20度，且超高果汁含量，不僅比一般百香果重量更重，一切開還會噴汁。不過藍星百香果目前產量較少、栽培成本較高，每公斤售價則可達350元上下，相較常見的百香果品種「台農一號」，每公斤價格80元，價差超過數倍，也因此被形容為「百香果界的香奈兒」，成為今年話題性極高的新品種水果之一。台灣常見的百香果為外皮紫紅色的台農1號，酸度、甜度皆高，鮮食與加工皆非常適合。新品種「藍星百香果（Bluestar）」是由 「台農一號」與「滿天星」雜交培育的優質品種。栽種藍星百香果的美濃農友吳成璽指出，全新「藍星百香果」是台灣培育的珍稀新興品種，目前產量偏少，相較台農一號外型更加偏向三角形，由於汁水超飽滿，因此重量也更重，目前藍星百香果一公斤要價350元，相比台農一號一公斤80元，差距非常大。其特色為高甜度（糖度達17-20度)、低酸度、香氣濃郁且果汁率高，被譽為近年市場的新寵兒，特別適合怕酸的人直接食用。記者實際切開比較，藍星百香果由於汁水豐富，重量明顯比台農一號高出約一倍，且一切開滿滿汁水直接流出來，甜度也明顯更高，果肉更飽滿，怕酸的民眾推薦品嚐，少了一般百香果的酸澀口味，且口感也更清新。目前「藍星百香果」在部分家樂福量販店、Mia C’bon購買，每袋售價139元，數量有限，賣完為止。百香果怎麼挑最甜？記住三要訣「看顏色 （果梗及表皮）」 、「秤重量」及「聽聲音 （搖感覺）」，另外、如果香氣已經出現，表示熟度足夠，也可以選擇。首先看顏色要挑選偏紅或紫紅色（撇除黃金百香果品種）；秤重量，選擇比較重的百香果，代表果肉飽滿；聽聲音，搖一搖果實，若聽到聲音，代表果肉跟膜已經分離，口感會比較酸，建議挑選無聲無分離的百香果，會比較甜。