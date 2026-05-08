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▲涂善存（左一）在《死亡之握：鬼牽手》中，和一群同學捲入恐怖離奇的事件中。（圖／網銀國際提供）

▲涂善存為了《死亡之握：鬼牽手》，被導演要求腿上綁鉛塊走路一個月，讓腳步變得更穩重，戲稱像「電子腳鐐」。（圖／記者吳翊緁攝）

▲涂善存對於靈異傳說寧可信其有，因而有意無意避開了會有危險的處境。（圖／記者吳翊緁攝）

近期國片市場鬼片接二連三推出，一些平常此類型電影的生面孔也都加入，《死亡之握：鬼牽手》的涂善存正是其中之一。他在片中和同學玩靈異遊戲引來一連串的災厄，戲外他腦中早被灌輸玩碟仙之類的遊戲後果會很慘重，從來沒有試過，也不會去做「闖鬼屋」之類的冒險活動，這次拍完《死亡之握：鬼牽手》也都沒碰到怪事。拍攝鬼片的外景地難免會有靈異事件傳聞，劇組多半都會請民俗專家來坐鎮、讓進度變得更順利，可是涂善存自認八字重，並沒有遇到太詭異的狀況。他平常會看恐怖片，卻沒有想到自己敢拍，看劇本的時候，也沒有特別聚焦恐怖的元素，而是被裡面呈現人性的灰暗面、角色彼此互相猜忌所吸引，很怕被定型在暖男角色的他，開心有機會展現「惡」的一面。片中他讓嚴正嵐誤會彼此有進一步的可能，學生時期就被稱「小金城武」的他，自覺也不擅長拒絕別人，是否曾讓女生誤會過？他自我解嘲：「這可能也是導演選擇我的原因。」他在片中還挑戰講日文對白，因為舊愛被設定為日本女生，平常他是看動漫學日文的程度，略有點基礎，可是要能講流利日語演戲，還是要勤練語速和語境。另一項特別的訓練，是導演王晧要他在腿上綁鉛塊走路，腳步會更穩重，整個感覺就不會太飄，能讓演出更給觀眾紮實的印象。這一招其實是效法李安，原來李安當初拍《囍宴》時，曾讓高金素梅和趙文瑄吊鐵砂袋走路，雖然走到他們腰痠背痛，卻讓腳步變得更穩。涂善存雙腳綁8公斤的鉛塊一個月，戲稱像「電子腳鐐」，「李安」更變成導演讓他入戲的關鍵密碼。涂善存回想拍片時，某幾場戲演了一、兩遍，導演就會拜託副導：「請跟善存說李安。」當時他還那麼快想到用意，後來才意識到是不是剛剛有點太飄了，導演希望他再穩重一些。雖說整個拍攝過程涂善存沒有碰到怪事，他卻曾在賴銘偉所在的廣澤宮，詢問神明近期是否有要多注意的事項，竟連續3次求到同一支號碼的籤，不由得驚呼：「這是有可能發生的嗎？好像不能不相信。」好在籤詩的意義算不錯，大概是花已經正在開，要小心講話，不必過於擔心。之前在台灣成為話題《天機試煉所》他也有追看，寧可信其有，對鬼神保持謹慎態度。