我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美麗本人扮演的角色在《死亡之握：鬼牽手》中玩過「鬼牽手」遊戲後，竟然意外慘死，特殊化妝相當耗時，讓他吃了苦頭。（圖／網銀國際影視提供）

▲美麗本人自認在《死亡之握：鬼牽手》的角色非他不可，為他也是常常負責在炒熱團體氣氛。（圖／記者吳翊緁攝）

▲美麗本人（左）與導演王晧合作《死亡之握：鬼牽手》，片中情境駭人，兩人受訪時卻擺出逗趣的動作，氣氛輕鬆。（圖／記者吳翊緁攝）

向來負責帶動氣氛的美麗本人，首度在電影裡有重要的戲分，就要在鬼片《死亡之握：鬼牽手》被惡靈索命。他坦言國中的時候玩過筆仙，而且其實是他自己在動，沒讓同學知道，但他本身曾是不敢看恐怖片的，尤其《七夜怪談》的貞子，曾把他嚇到半夜不敢起床上廁所，還尿床被爸媽罵。從音樂作品、YouTube頻道節目再到主持收視反應熱烈的《夜市王》，美麗本人一直給人詼諧、逗趣的形象，很難想像被貞子嚇到不敢半夜上廁所、寧可尿床的他，要在《死亡之握：鬼牽手》驚嚇觀眾。片中他和同學一起玩「鬼牽手」的遊戲，造成接連傷亡。他認為「鬼牽手」讓他聯想到國中玩筆仙，儘管當時是開同學玩笑，現場氣氛很容易讓人誤以為是真的。難得在電影裡有了顯著的戲分，美麗本人卻要在《死亡之握：鬼牽手》有略顯淒厲的死相，他直呼：「以為拍攝的氣氛會超可怕，結果是特殊化妝最累，弄那個要3小時，不是倒下來眼睛張開就好。」更加累人的是，他在片中的死法要呈現手掌被縫紉車的針刺穿，手要特別做翻模，因他體毛較多，手毛要全部刮掉，痛苦指數增加。乍看之下，美麗本人和鬼片很難產生連結，他卻稱：「看完劇本之後，覺得必須是我，我以前也是班上負責炒熱氣氛的人。」這次角色身分是男同志，他除了觀摩身旁同志朋友的神態，還笑道：「裡面男演員能吃豆腐的都被我吃過一輪。」導演王晧解釋，美麗本人的角色是片中的潤滑劑、開心果，需要觀眾因為他出事而感到傷心，如果這個角色毀掉，這群人的團體就會瓦解，因此相當重要，希望呈現出這個角色與其他同學的互動是有愛的。美麗本人會自己主動去找大家聊，讓彼此看起來像是多年老友，演出才會有說服力。這次王晧也請來資深老將寇世勳，擔任片中一個戲分不多卻關鍵性的角色。過去他是八點檔王牌小生，幾乎不可能在鬼片裡亮相，王晧透露他也覺得自己不適合演鬼片，才會好奇想來聊一聊，得知劇組想找一個有強大氣場、說服力，看起來有故事的人，光靠氣場就能震懾住人，突然又感到好像自己加入能成立，就點頭答應，也有給劇本一些建議，為片子增色不少。