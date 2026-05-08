美國、伊朗停火協議尚未有最新進度傳出，市場謹慎觀望之際，又傳出2國在荷姆茲海峽交火的消息，雙方都指控是對方先開火。美股7日從高點回落，主要指數全收黑。
綜合《CNBC》、《BBC》報導，華爾街密切關注美伊事態的進一步發展之際，伊朗官媒宣稱荷姆茲海峽發生爆炸，是伊朗武裝部隊與「敵人」之間的交火，伊朗阿巴斯港附近聽到多次爆炸聲，確切來源和位置目前仍不明。
伊朗官媒在Telegram上發表聲明，轉述伊朗最高軍事指揮部指責美國違反停火協議，以一艘駛向荷姆茲海峽的伊朗油輪為目標；美國中央司令部（Centcom）則反擊稱，是伊朗無理由先攻擊，遭美國海軍飛彈驅逐艦攔截。
7日收盤，美股道瓊工業指數下跌313.62點或0.63%，收報49596.97點；標普500指數下滑28.01點或0.38%，收在7337.11點；那斯達克指數下跌32.74點或0.13%，收25806.20點；費城半導體指數重挫311.76點或2.72%，收11160.99點。
油價部分，西德州原油期貨（WTI）下跌0.28%，每桶收報94.81美元；布蘭特原油期貨價格則下跌1.19%，每桶收報100.06美元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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伊朗官媒在Telegram上發表聲明，轉述伊朗最高軍事指揮部指責美國違反停火協議，以一艘駛向荷姆茲海峽的伊朗油輪為目標；美國中央司令部（Centcom）則反擊稱，是伊朗無理由先攻擊，遭美國海軍飛彈驅逐艦攔截。
油價部分，西德州原油期貨（WTI）下跌0.28%，每桶收報94.81美元；布蘭特原油期貨價格則下跌1.19%，每桶收報100.06美元。
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