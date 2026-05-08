我是廣告 請繼續往下閱讀

壽司郎新服務即將上路！台灣人等8年超感動：終於有了

將首度推出帶專門店「SUSHIRO To Go」，並選在台北捷運台北車站地下一樓、鄰近捷運板南線的「Metro Corner atre台北車站店」開幕，預計將在2026年5月登場

▲壽司郎將推出外帶專門店「SUSHIRO To Go」，並選址在台北捷運台北車站地下一樓、鄰近捷運板南線的「Metro Corner atre台北車站店」，於2026年5月開幕。（圖／翻攝Threads）

▲日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，在台灣主要以開設百坪街邊店為營運策略。（圖／讀者提供）

外帶壽司大戰開打！壽司郎首開To Go店「進駐北車挑戰爭鮮」

▲爭鮮gogo就是爭鮮的外帶店，常常座落在車站內，販售的商品為配好的盒裝壽司或者丼飯，方便旅客帶上車吃。（圖/Google評價）

日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」憑藉高品質、高CP值等優勢，而廣受台灣眾多消費者喜愛。，將其在日本成熟的外帶模式搬來台灣，替通勤族提供用餐新選擇，地點附近還有本土迴轉壽司「爭鮮gogo」外帶店，正式點燃台灣迴轉壽司的外帶市場戰火，也讓外界相當期待未來發展。壽司郎於2018年在進駐台灣，近期宣布將在台設立新形態店面，，這也是壽司郎在台灣經營8年首次推出外帶店型，將透過多元外帶組合與單點商品，打造兼具品質與便利性的用餐選擇。來自日本的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，在台灣主要以開設百坪街邊店為營運策略，並常與熱門IP聯名推出限量周邊，吸引眾多顧客前往光顧。壽司郎門市雖然也有販售外帶餐盒提供顧客購買，但過去並無推出專門針對外帶客、通勤族設立「車站便當」模式的外帶專門店。但隨著曾在2023年退出台灣的日本知名車站商場「atre」（艾妥列）回歸後，壽司郎加入行列推出外帶店，讓台灣粉絲十分興奮又期待，「太棒了終於有了，一定要去看看」、「期待壽司郎外帶，終於有爭鮮之外的選擇」。台灣壽司市場產值估計已突破400億元，顯示出台灣消費者對壽司的高度熱愛與龐大需求。但觀察目前市場，僅有本土平價壽司品牌爭鮮gogo、嚐鱻壽司佈局外帶市場。因此，本次壽司郎加入外代客戰局，無疑讓台灣迴轉壽司版圖有所變動，且其選在台北車站地下一樓atre商場開設，但在1、200公尺處就有一家爭鮮gogo門市，選址部分頗有與爭鮮競爭意味。事實上，壽司郎「To Go」外帶店型在日本早已行之有年，且多進駐於各大車站等交通重要樞紐地區，顯示外帶市場對於壽司勞一點也不陌生。如今，壽司郎將以這套身經百戰的成熟模式，直接搬來台灣實戰。外界評估，如果壽司郎首家外帶門市測試成功，未來壽司郎外帶店的展店速度絕對會快得驚人！