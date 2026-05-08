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川普施壓歐盟，要求盡快履行貿易協議

美國國際貿易法院（US Court of International Trade）的法官小組，當地時間週四以2比1的票數，裁定川普（Donald Trump）的10%新關稅違法，這也是川普政府的相關經濟政策自今年以來，第2次面臨重大打擊。綜合《CNN》、《路透社》報導，國際貿易法院這項裁決，雖然是針對提告的特定企業做出的，僅適用於受影響的原告，但對川普政府及其徵收關稅的能力而言，無疑是一次重大挫折。川普去年4月以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向全球開徵的對等關稅，在今年2月遭美國最高法院認定違法、無效後，川普政府隨即改用《貿易法》第122條，對各國課徵10％新關稅，並啟動了多項《貿易法》301條款調查。現在，美國國際貿易法院的最新裁決，將使川普關稅政策更加岌岌可危。報導指出，在週四這樁判例中，提告的中小企業主張，川普2月透過行政命令推出的10%新關稅，只是為了規避美國最高法院的裁決，而法官小組也認為，川普在2月的行政命令中，提到的那種貿易逆差，並不構成可以援引《貿易法》第122條的理由。另一方面，川普當地時間週四也在社群平台發文，聲稱自己與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通過話，要求歐盟在7月4日前，也就是美國250週年國慶日之際，能履行雙方在貿易協議中提到的義務，否則美方將進一步提高關稅。川普強調，自己一直耐心等候歐盟，落實雙方早前在蘇格蘭達成的貿易協議義務，也同意給歐盟時間到7月。在這之前，他上週就曾放話稱，由於歐盟未履行去年7月在蘇格蘭達成的協議，本週將把歐盟汽車、卡車的關稅，從目前的15%提高至25%。對此，馮德萊恩則證實，確實與川普討論了貿易協議以及當前的伊朗戰爭，雙方都將盡力確保協議能執行，也正在取得良好進展。不過，歐洲議會的貿易委員會主席朗格（Bernd Lange）直言，歐盟27個成員國中，仍有國家在尋求保障措施方面存在分歧，距離協議真正落實還有一段路要走。原文連結：