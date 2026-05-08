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35歲女星葉星辰2015年透過植劇場選拔進入戲劇圈，和許光漢同期出道，出演過許多戲劇、電影，近來她和蔡燦得在節目中暢聊剛出道的心路歷程，葉星辰說以前很流行無名小站，她還很常登上首頁，是小有名氣的無名網美，拍1支廣告的薪水，等於同學打工1個月的錢，她直白喊，「太好賺了吧，我一輩子都要賺這個錢！」葉星辰登上節目《我不是任性我認真》與蔡燦得暢聊出道的心路歷程，原來葉星辰以前在無名小站小有名氣，在冰淇淋打工時還是店花，後來接觸拍廣告，讓她發現，「哇！這太好賺了吧，拍1支廣告是同學打1個月的工。」她還笑說，一輩子都要賺這個錢。不只是拍廣告，她還當過「光替」，當演員拍戲時不想一直站在原地等，光替就要上場幫忙抓燈光的位置，葉星辰驕傲說，「我當過周迅的光替！」她回憶當時周迅來台灣拍廣告，那時候她正好在準備一個角色，需要生小孩，她在休息空檔鼓起勇氣問周迅要怎麼演，結果周迅說，「如果是順產就像大便一樣，難產就便秘唄！」把葉星辰逗樂。雖然出道以來演過不少電視劇，但相較於同期的如許光漢、劉冠廷、孫可芳等，葉星辰已經3年沒有拍戲，她平時學日文、接商演、畫畫、寫書，生活看似忙碌，但她還是很想演戲，有時候也會感嘆，3年後還要介紹自己是「演員」好像有點難為情，蔡燦得問她想演什麼角色，葉星辰嘆氣笑說，「我現在真的不挑了，3年都過了還能挑嗎！」個性相當直率。