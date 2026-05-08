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已經落馬的2名中國前任國防部部長李尚福、魏鳳和，在消失數年後，7日透過中國官媒被官宣判處「死緩」，主要罪名是受賄、行賄。消息一出，再次震撼各界，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這2人的下場已充分揭示獨裁政治的可怕之處，認為台灣有些政治人物應該放棄對習近平的不實幻想。矢板明夫7日深夜在臉書粉專發文，分析李尚福、魏鳳和過去都曾是習近平最信任的人，是他親自拔擢的心腹，2人也曾拼命向習近平表忠心，還拿台灣問題來向國際社會放狠話，對習近平可說是掏心掏肺、衝鋒陷陣，可就連這樣的人，最終也是落得失蹤、落馬的結局，甚至被雙雙判處死緩，沒收財產、剝奪政治權利終身。矢板明夫表示，這就是獨裁政治最可怕的地方，因為相較於民主國家，政治人物最怕的是選票，獨裁國家的官員，最怕的往往是「老闆突然不相信你」，昨天你還是自己人，今天就可能變成「反黨集團」，而且越是親信死得越慘，因為獨裁者最大的恐懼通常不是來自敵人，而是身邊的人。矢板明夫坦承，歷史上這種故事太多了，像崇禎殺袁崇煥、洪秀全屠東王府、史達林清洗元帥、金正恩處決姑丈，都是實例，尤其到了政權後期，統治者往往會進入一種高度猜忌狀態，越忠誠的人越可能成為下一個祭品。話鋒一轉，矢板明夫提醒台灣內部，特別是國民黨一些政治人物，不要因為去了北京、見上習近平一面，就覺得自己「深獲信任」、「掌握兩岸密碼」，這樣真的有點太高估自己。畢竟連魏鳳和、李尚福這種天天替習近平喊打喊殺、賣命威脅台灣的人，最後都落得如此下場，台灣的政治人物又憑什麼認為，自己能得到真正的信任？伴君如伴虎，獨裁者從來不講感情，今天可以把你當貴賓，明天就可以把你當棄子。