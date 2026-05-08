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王陽明昨（8）日晚間在Threads發文驚呼：「我的IG今天少了快5萬人，太奇怪了，怎麼回事？」王陽明不懂自己為何突然掉粉，顯然有些緊張。對此，網友們向他解釋，其實不只他的IG粉絲數下滑，很多人都有類似情況出現，主要是因為IG打擊假帳號、幽靈帳號的政策持續進行，大批「殭屍粉」被掃蕩，才會出現這種現象。王陽明昨晚發文詢問大家，為何他的IG粉絲人數會急速下降，一天就少了5萬人：「怎麼回事？你們也遇到這個狀況嗎？」對此，網友們紛紛留言替他解惑，「IG在清沒在用的帳號，最近很多人也莫名被停用，我就是其中一位」、「因為一堆假帳號被鎖了」、「應該是詐騙猖獗，IG有打擊政策」。王陽明看到粉絲的解答才恍然大悟，另外也有《角頭》的影迷入戲留言，「蠍子哥別再搞事了」、「誰那麼大膽敢動大橋頭麥可」、「看來是喜爺在搞鬼」、「都跑去北館了啦」。這讓王陽明也笑翻，還親自回覆：「喜爺煩死了」。目前王陽明的IG共有167.2萬粉絲追蹤，他近年靠著黑幫電影《角頭》收獲不少人氣。《角頭》演員群還將在8月22日於高雄流行音樂中心海音館舉行《角頭唱演會－情義到高雄》，陣容除了王陽明，還包含王識賢、高捷、鄭人碩、黃騰浩、施名帥等，相信這場演唱會過後，王陽明消失的5萬粉絲很快就會漲回來。