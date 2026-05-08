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防大貨車疲勞駕駛！交通新制上路規定一次看：每日開車限10小時

新規定要求，從今日起大貨車駕駛每日駕車不得超過10小時。

▲交通部修正「汽車運輸業管理規則」第19條之2，規定未來大貨車駕駛每日駕車不得超過10小時。（圖／取自photoAC）

根據最新規範，駕駛連續駕駛4小時，需休息至少30分鐘。若採分次休息，每次不得少於15分鐘。如遇上連續性工作或交通壅塞等情況，可適度彈性調整休息，但連續駕車不可超過6小時，休息時間須一次休滿45分鐘。

▲交通部新制規定，從今日起大貨車駕駛每日駕車不得超過10小時，駕駛連續駕駛4小時，需休息至少30分鐘。（圖／取自pixabay）

業者違規最高罰9萬！恐遭吊銷牌照、停業

違反規定者，將依《公路法》處新台幣9000元至90000元罰鍰。違規情節嚴重者，可能被吊扣或吊銷牌照，最重甚至將停止部分或全部營運

▲未來如有業者未依規定管理大貨車駕駛工時，違反規定者，將依《公路法》處新台幣9000元至90000元罰鍰。（圖／取自photoAC）

2026交通新制今上路！交通部為提升營業大貨車行車安全，於本周公告修正「汽車運輸業管理規則」，規定，甚至可能被吊銷牌照、停業。交通新制將於今日正式上路，交通部於本週公告修正「汽車運輸業管理規則」第19條之2，除了現有客運、遊覽車外，將營業大貨車納入與營業大客車相同的管理規範，新規定除了要求大貨車駕駛須符合《勞動基準法》工作時間規範外，還必須遵守駕駛時間與休息限制。針對跨日工作部分也有明訂，連續兩個工作日之間應確保有10小時以上休息時間，若因排班需要，可縮短成連續休息8小時以上，但一週以2次為限，且不得連續實施。交通部強調，本次修法主要避免疲勞駕駛造成交通事故，因此要求營業大貨車、營業大客車等營業大型車業者，在調派駕駛勤務時，需妥善安排符合駕駛時間與休息時間規定，以此維護公共行車安全。新規定將於今日正式上路。交通部說明，未來如有業者未依規定管理駕駛工時，