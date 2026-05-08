我是廣告 請繼續往下閱讀

知名醫美診所愛爾麗爆出至少逾10家分店的診間裝監視器偷拍，被網友發現，而謝姓工程師竟在案件爆發後，由北至南前往各分店拆除監視器設備，並將檔案格式化滅證。新北地院昨（7）日深夜裁定，愛爾麗集團總裁常如山、其張姓特助及負責監視器維修的該謝姓工程師等3人羈押禁見。愛爾麗診所日前遭客人踢爆，診間疑似裝有監視器，後經新北檢方調查，果然發現愛爾麗旗下板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店、站前店、南京店、桃園店、台中文心店、台中崇德店等至少10處分店，有裝設偽裝式監視器主機及鏡頭，新北市警局婦幼隊聯繫被害人到案確認後，提出妨害秘密、妨害性隱私等告訴。經警方初步清查影像、病例等資料，目前已有部分被害人被聯繫到案，並陸續提出妨害秘密、妨害性隱私等告訴。檢方6日將常如山等3人聲請羈押禁見，並於7日深夜裁定羈押禁見，全案持續擴大偵辦中。