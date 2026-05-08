知名醫美診所愛爾麗爆出至少逾10家分店的診間裝監視器偷拍，被網友發現，而謝姓工程師竟在案件爆發後，由北至南前往各分店拆除監視器設備，並將檔案格式化滅證。新北地院昨（7）日深夜裁定，愛爾麗集團總裁常如山、其張姓特助及負責監視器維修的該謝姓工程師等3人羈押禁見。

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愛爾麗診所日前遭客人踢爆，診間疑似裝有監視器，後經新北檢方調查，果然發現愛爾麗旗下板橋店、新莊店、永和店、林口店、忠孝店、站前店、南京店、桃園店、台中文心店、台中崇德店等至少10處分店，有裝設偽裝式監視器主機及鏡頭，新北市警局婦幼隊聯繫被害人到案確認後，提出妨害秘密、妨害性隱私等告訴。

經警方初步清查影像、病例等資料，目前已有部分被害人被聯繫到案，並陸續提出妨害秘密、妨害性隱私等告訴。檢方6日將常如山等3人聲請羈押禁見，並於7日深夜裁定羈押禁見，全案持續擴大偵辦中。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 
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胡郁欣編輯記者

政大畢業後第一份工作即投入媒體實務，長期追蹤產業與科技發展，關注政治、社會議題，也曾任口筆譯者。這些年累積的經驗讓我在採訪和寫作上養成專注、細緻且快速應變的能力。工作之餘，我喜歡運動、爬山、去海邊、看...