美國總統川普（Donald Trump）下週即將到訪中國，與中國國家主席習近平展開會晤，多家外媒引述消息指出，川普政府已對一眾企業高層發生邀請，包含輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、埃克森美孚（Exxon）、波音（Boeing）等知名大公司執行長，希望他們陪同川普一起訪中。
根據《路透社》、《POLITICO》等外媒報導，除了前述企業，高通（Qualcomm）、黑石（Blackstone）、花旗集團（Citigroup）和Visa的高階主管也有獲邀，雖然他們大多沒有回應外媒置評的請求，但報導指出，外界對於川普此次中國行，可能達成的協議相當期待。
波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）上月曾表示，希望得到川普政府的幫助，讓該公司能獲得來自中國的一份大訂單。
該不該與中國交易？美國政壇有分歧
報導提到，川普希望藉由吹捧亮眼的投資協議，來為自己的政績加分，但這似乎與華府近年形成的共識相悖，後者認為中國投資將對美國的國家安全構成威脅。
《POLITICO》採訪了10名美國政府官員和中國議題溝通人士，當中有人直言，川普相當專注於與中國達成協議，但他這次的北京行正逐漸成為一場高風險考驗，檢視他究竟願意在多大程度上，與美國最大競爭對手-中國交易，並承受來自美國國內的反彈。
事實上，美國國會的民主黨人已開始反擊，緊抓川普1月份在底特律曾說過的話：「如果中國想在美國本土造車，就讓中國進來」，呼籲絕不能將美國汽車工業拱手讓給一個意圖稱霸全球的戰略競爭對手。
就連與川普同屬共和黨的議員們，也對任何潛在交易感到不安，表達了對中國威脅日益增長的擔憂，儘管他們的表述方式更為委婉。
分析認為，與其他國家不同，中國共產黨與中國主要企業關係密切，中美2國在人工智慧（AI）、機器人、乾淨能源等下一代先進技術領域的競爭也越發激烈，任何大規模的中國投資計畫都可能涉及敏感領域，從而引發對國家安全的疑慮，也與川普「讓美國製造業回流」的目標相悖。
我是廣告 請繼續往下閱讀
波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）上月曾表示，希望得到川普政府的幫助，讓該公司能獲得來自中國的一份大訂單。
該不該與中國交易？美國政壇有分歧
報導提到，川普希望藉由吹捧亮眼的投資協議，來為自己的政績加分，但這似乎與華府近年形成的共識相悖，後者認為中國投資將對美國的國家安全構成威脅。
《POLITICO》採訪了10名美國政府官員和中國議題溝通人士，當中有人直言，川普相當專注於與中國達成協議，但他這次的北京行正逐漸成為一場高風險考驗，檢視他究竟願意在多大程度上，與美國最大競爭對手-中國交易，並承受來自美國國內的反彈。
事實上，美國國會的民主黨人已開始反擊，緊抓川普1月份在底特律曾說過的話：「如果中國想在美國本土造車，就讓中國進來」，呼籲絕不能將美國汽車工業拱手讓給一個意圖稱霸全球的戰略競爭對手。
就連與川普同屬共和黨的議員們，也對任何潛在交易感到不安，表達了對中國威脅日益增長的擔憂，儘管他們的表述方式更為委婉。
分析認為，與其他國家不同，中國共產黨與中國主要企業關係密切，中美2國在人工智慧（AI）、機器人、乾淨能源等下一代先進技術領域的競爭也越發激烈，任何大規模的中國投資計畫都可能涉及敏感領域，從而引發對國家安全的疑慮，也與川普「讓美國製造業回流」的目標相悖。