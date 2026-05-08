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民進黨立委王義川近日表示應將兩蔣陵寢都是台北人在拜，應遷移到台北市，引發熱議。對此，前台北市議員邱威傑（網紅「呱吉」）昨（7）日痛批，做政治不是會講屁話就好，且台北人不是白痴，是你們要贏取的民心，講這種幹話有良心嗎？國防部去年修正兩蔣慈湖、大溪管理要點，將陵寢改為營區，並將謁陵改為入營，引王義川提出進一步建議，應將陵寢遷到台北市，因為都是台北人在拜。針對王義川提出的建議，邱威傑認為，王義川講的屁話其實讓他很不爽！做政治不是會講屁話就好，也要有點良知。邱威傑提到，1994年12月3日，陳水扁當選台北市長，成為台灣政治的轉捩點，也促成了後來當選第一位非國民黨的台灣總統；而1994年同一天，高雄選出了吳敦義，民進黨的張俊雄敗北。他想問的是，這些外縣市的有什麼好驕傲？台北人不是白痴，是你們要贏取的民心，王義川講這種幹話有良心嗎？邱威傑提到，90年代時，很多台北人站出來反對中正紀念堂，包括他在內，但是中正紀念堂到底是誰管的？是中央的文化部。如果要拆，下一紙命令過來，不要牽拖台北人沒種拆，到時候他一定挺。這個地方管轄權複雜，台北市府可以用文資審議的方式擋，但是只要中央敢下令，他是台北人，他一定響應，不要在那邊嘴，他最討厭這種把台北人當白痴的言論。