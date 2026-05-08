我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《乘風2026》第三公演錄製延遲。（圖／翻攝自微博@乘風2026）

中國綜藝節目《乘風2026》（又稱浪姐）原定今8日、9日進行第三次公演（三公），未料節目組昨晚緊急宣布因播出調整，要推遲直播錄製，原本已安排到現場的觀眾，會有補償機制，有網友猜測可能跟安全審查或是姐姐的狀態有關，先前安崎在彩排時因高強度訓練暈倒，曾沛慈也常常練到凌晨才回宿舍，諸多原因引來猜想。《乘風2026》官方昨晚緊急發布公告，原訂8、9是要進行的三公直播錄製將延期，通過芒果TV官方報名的浪花（指觀眾），節目組會有交通、酒店的退費補助方案，「具體細節，我們將以郵件形式發送到個位的預留郵箱。」至於為何突然會調整錄製時間，官方並未多做說明，有人推測是和參賽姐姐的身心靈狀態有關，先前安崎在彩排時，就因為密集的高強度訓練暈倒，莊法還傳出受傷需要人攙扶，徐潔兒練到凌晨4點，曾沛慈也是常常凌晨才回宿舍，黃燦燦也在微博PO出練舞影片，開完笑說BLACKPINK也沒這麼累。不過還有另一個原因，近來湖南瀏陽市華盛煙火製造燃放有限公司車間發生爆炸，造成26人死亡，文化娛樂活動也受到控管，或許和社會氛圍與安全審查有關。