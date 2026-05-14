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▲一卡通iPASS MONEY繳稅季優惠。（圖／一卡通公司提供）

水電費、停車費、電信費等生活支出，再加上五、六月的綜合所得稅及房屋稅，一堆帳單稅單怎麼繳最省時又省錢呢 ? 最聰明的繳稅攻略就在這，透過iPASS MONEY繳稅費是忙碌的上班族最便利又精省的首選。「一卡通iPASS MONEY」APP涵蓋超過8,400多項生活繳費稅項目，同時支援TWQR帳單繳款，服務項目居同業之冠，可謂是全方位的繳費神器。為紓解用戶繳稅季的壓力，一卡通也特別祭出有感的繳費優惠，不限制只有繳稅才享優惠，活動期間每月繳費任一筆，當月消費金額最高享一卡通綠點 5% 回饋，首次使用 iPASS MONEY APP繳費的新用戶，當月繳費總額加碼再享一卡通綠點5%的超值回饋，指定銀行推出的繳費或消費加碼，最高有4%~15%不等的疊加優惠。繳稅繳費免煩惱還免手續費，善用 iPASS MONEY 輕鬆搞定生活大小事，把握機會賺回饋，繳稅省很大。為讓用戶體驗「一卡通 iPASS MONEY」 APP強大的生活繳費功能及輕鬆轉換無紙化的減碳體驗，即日起至6月30日前，首次使用一卡通 iPASS MONEY APP 成功繳納指定生活繳費項目費用，當月繳費總額可享一卡通綠點5%回饋，每人回饋上限150點 (1點=新台幣1元)，活動回饋總上限3,000萬點，可於事後全額折抵繳費金額獲得儲值金回饋，相當於省下150元。繳稅的月份，尋覓超值的繳稅回饋補貼生活上的開支，是令人開心的小確幸。一卡通為大家紓解生活上的壓力，特別推出繳稅費優惠，不限繳費或繳稅，只要6月底前，使用 iPASS MONEY APP 成功繳納指定生活繳費項目費用任1筆，繳費當月之消費總額享一卡通綠點 5% 回饋，每人每月回饋上限100點，活動總回饋上限 3,000萬點。此外，一卡通也聯合多家銀行共同加碼，讓小確幸再放大。近期 iPASS MONEY 在全家及萊爾富便利商店、線上及線下通路同期也推出許多優惠活動，在大利多的前提下，民眾可以安心使用 iPASS MONEY 輕鬆享受超值多重回饋。iPASS MONEY 除可透過iPASS MONEY APP 生活繳費頁面項目繳納各式稅費，同時也支援掃描帳單上的TWQR QR code 繳稅，現在掃碼繳稅還可以參加「TWQR馬上繳稅 好禮萬歲」抽獎活動，只要6月4日前於iPASS MONEY APP 首頁使用「掃碼支付」功能，掃描「114年度綜合所得稅」及「115年度房屋稅」稅單上之「TWQR」QR Code進行繳稅，就有機會抽中 De'Longhi 全自動義式咖啡機（市價約NT$ 32,900元）、Nintendo Switch 2（市價約NT$ 14,380元）等大獎。一卡通公司表示，iPASS MONEY獨立營運元年，持續守護720萬用戶的資金安全，並不斷優化及擴增服務範疇，建構更全方位的支付生態圈，同時攜手通路、銀行等合作夥伴一同回饋支持的用戶，深入民眾生活，成為民眾心目中支付工具的首選。