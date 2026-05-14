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▲有網友分享韓國朋友來台掃了滿滿貝果，準備帶回國當伴手禮。（圖／業者提供）

▲口味選擇多元，經過簡單加熱後，口感也能呈現出不同層次，因此讓不少外國旅客感到驚艷，成為近期口耳相傳的必買伴手禮。（圖／業者提供）

近期社群掀起一波「韓國旅客來台指定伴手禮」話題，令人意外的是，這次引發熱議的不是珍珠奶茶、鳳梨酥等常見經典伴手禮，而是一顆在便利商店就能買到的貝果。最近在Threads上出現多則高討論貼文，有網友分享韓國朋友來台掃了滿滿貝果，準備帶回國當伴手禮，原PO直呼「真的低估這顆貝果了」，貼文曝光後引發不少網友熱議，留言表示：「這超級超級好吃的啊」、「這顆起司真的很好吃！韓國人很懂耶」。其中一篇回文提到，韓國朋友指定託買超過20 顆貝果，更有網友直呼：「真的好吃 怎麼辦 誰來東京玩的時候順便幫我帶兩個」，貼文曝光後迅速累積破千按讚、超過2,000次轉發，網友留言表示：「有時候他們會突然喜歡我們習以為常的某件事情」，也讓不少網友重新認識原本被視為日常早餐選項的 Amelie’s Bagel貝果。不少網友也分享這顆貝果的「隱藏吃法」，將貝果稍微微波加熱後，整體口感呈現不同層次，堡體保有Q彈嚼感，內餡則帶有柔軟滑順的口感。Threads貼文中更直呼：「拜託你們都去試試!」，這番分享引起不少共鳴，許多網友留言表示：「起司加熱超好吃」、「國中的早餐每天都是微波乳酪貝果超好吃⋯」、「我也都放微波」。從此波網友討論中可以發現，Amelie’s Bagel逐漸由「便利商店的每日早餐選擇」，轉變為不少人眼中的「限定伴手禮美食」。讓網友持續喜愛的原因，除了高溫沸水工法打造出的外Q內扎實的嚼感外，還有讓人一吃就愛上的美味內餡；加上便利商店購買便利、口味選擇多元，經過簡單加熱後，口感也能呈現出不同層次，因此讓不少外國旅客感到驚艷，成為近期口耳相傳的必買伴手禮。【廣編內容與圖示僅供參考 產品以實物為主】