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▲鼎泰豐宣告昨日公休一日，引起消費者紛紛感到驚訝。（圖／翻攝遠百臉書）

鼎泰豐人事成本56%佔比超驚人！高薪內幕公開

▲鼎泰豐的人事成本佔營收約56%，幾乎是餐飲業平均（25%）的兩倍，鼎泰豐老闆楊紀華表示，為了讓客人有真正賓至如歸的體驗，必須聘請足夠且高品質的人力。（圖/Google評價）

鼎泰豐每年休三天「百貨店也比照」！背後談判籌碼解析

▲鼎泰豐自帶高人潮與高翻轉率，百貨公司都搶著要合作進駐。（圖／記者鍾怡婷攝）

鼎泰豐公告，全台門市因舉辦年度感恩餐會（春酒）所以昨（13）日公休一天，就連位在百貨內的門市也同步，消費者與同業紛紛感到驚訝。事實上，除了感恩餐會，鼎泰豐在農曆除夕跟正月初一也全台公休，也因此被稱為「幸福企業」。專家提到，，鞏固餐飲龍頭地位。再加上全台餐飲、觀光面臨缺工問題已經多年，就被《紐約時報》評選的全球十大特色餐廳的鼎泰豐，為了挽留人力，已連續6年加薪，累計漲幅超過20%，而鼎泰豐老闆楊紀華先生也曾在2019年提及「」，為了讓客人有真正賓至如歸的體驗，必須聘請足夠且高品質的人力，這也是鼎泰豐願意長期給高薪的關鍵。所謂的「照顧好員工，員工會自動幫你照顧好客人。」鼎泰豐員工月休8~10天，農曆除夕、正月初一與感恩餐會同樣全台公休。行銷專家唐源駿提到，舊有觀念中，餐飲業提倡顧客為尊，近幾年品牌則是更對應於員工，首重提高員工價值，讓員工感覺受尊重，員工能有完整的職涯發展，而這不僅僅是薪水導向而已，現代年輕人更期待生活品質，因此大企業必須給出好的福利，尤其是良善的休假制度，會更吸引年輕人願意加入陣容。1111人力銀行也披露，，以及薪資與福利的即時回報，包含對於年假、周休三日等福利都更加重視。此外，鼎泰豐還創造「高週轉率」，很多餐廳願意設點在百貨公司，通常是要利用百貨公司的人潮，但是，這也是鼎泰豐即便是百貨店，也敢直接休假的原因之一。根據統計，每家鼎泰豐一天的翻桌次數約是15到18次，幾乎是一般餐廳的5至10倍之多。超高的翻桌率，令單店平均能創造高達3億的年營收，整體品牌更是年約百億元的高營收。