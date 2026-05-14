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▲三上悠亞（如圖）奪年度啦啦隊人氣冠軍，她把成果和粉絲共享。（圖／翻攝自三上悠亞IG@yua_mikami）

台灣職籃TPBL日前公布2025-26 賽季「年度人氣啦啦隊員」票選結果，福爾摩沙夢想家「Formosa Sexy」的日籍成員三上悠亞以7,812票封后。這是她正式以啦啦隊身份發展的第一個年頭，就擊敗眾多資深女神奪冠，她感動得在IG發文，感謝粉絲支持，並提及她其實壓力超大、差點被壓垮，好在有大家的支持，「這是我和大家一起拿下的第1名，我會繼續努力，還請大家多多支持。」三上悠亞過去曾是日本女團SKE48Team S成員、惠比壽麝香葡萄成員、AV女優，2025年11月加盟台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，在本次票選競爭中，她打敗了排名第二的戰神隊菲菲（李恩菲）及第三名的攻城獅韓籍成員李藝斌，人氣超高。得知奪冠後，三上悠亞在發文中表示：「這是我第一次正式成為啦啦隊成員，也很榮幸在第一年就獲得第1名，這對我來說非常光榮、也更加珍貴。」她坦言：「雖然一度快要被壓力打敗了，也一直很擔心能不能被大家認可。」三上悠亞特別感謝台灣粉絲願意這麼溫柔地接納她，讓她在海外工作感到無助時，能透過訊息感受到支持力量。三上悠亞的敬業態度也獲得隊友的認可。隊長梓梓大讚三上悠亞為團隊帶來不同能量與刺激，「雖然平時能完整合練的時間有限，但她會先自行完成練習，來台後再與團隊調整細節，就能呈現高完成度的演出，有極高的專業態度。」Formosa Sexy舞蹈總監虔虔表示，三上悠亞在工作態度上有高度專業與敬業精神，「她在來台前就會先將舞蹈完整學習，抵台後也會主動與團隊進行額外訓練，把每個細節調整到更到位。」「年度人氣啦啦隊員」完整前十名依序為：三上悠亞（7,812票）、菲菲（7,473票）、李藝斌（5,562票）、鄭熙靜（4,173票）、梓梓（3,438票）、岱縈（2,808票）、JJUBI（2,766票）、維尼（2,235票）、金渡兒（2,124票）、李素泳（1,974票）。