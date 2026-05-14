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▲高風險族群者，如年長、糖尿病、免疫功能低下，或近期曾有嚴重感染、菌血症等情形，突然出現腹痛、腰痛、背痛症狀，要特別留意。（圖／台北慈濟醫院提供）

感染性動脈瘤「侵蝕血管結構」 醫：死亡率恐達7成

一名73歲女士先前因腸道發炎住院治療，病況控制後回門診追蹤，但在例行性電腦斷層檢查中，意外發現胸部與腹部的主動脈瘤各有一處破裂，緊急轉送急診。醫師立即施行微創主動脈支架手術，解除致命危機。醫師研判，是近期感染導致主動脈瘤破裂，治療後狀況良好，持續在門診追蹤。台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文提到，個案在檢查當下並無不適，且半年前進行電腦斷層檢查時，主動脈均正常無異狀，研判是近期感染導致主動脈瘤破裂，但破裂的2個位置，恰好被周圍發炎過的沾黏組織包覆住，所以未發生大出血、休克的情形。治療後的病人感染指數控制良好，持續接受抗生素治療及門診追蹤。楊凱文指出，主動脈瘤屬於退化性病變，通常是血管壁隨著年齡增長逐漸變薄、擴大，若直徑大於5至5.5公分即建議手術治療，以免破裂造成胸腹腔的大出血。但感染性動脈瘤不同，楊凱文說明，感染性動脈瘤的起因為，原本正常的主動脈，在細菌經由血液循環附著血管壁，引發強烈發炎反應，進一步侵蝕血管結構，短時間內就可能迅速破裂，一般主動脈瘤破裂的死亡率約5成，但感染性主動脈瘤因為伴隨感染相關問題，死亡率根據文獻報告甚至可高達7成。感染性主動脈瘤早年的標準治療方式是開胸或開腹手術，楊凱文說明，將感染的主動脈連同主動脈周圍的感染組織清除再以人工血管重建，但若病人已經破裂出血，手術複雜度與風險將大幅升高。近年來，微創主動脈支架是針對此類緊急病人的救急術式。楊凱文提醒，若高風險族群者是年長、營養不良、糖尿病、免疫功能低下，或近期曾有嚴重感染、菌血症等情形，突然出現腹痛、腰痛、背痛症狀，應提高警覺，儘速就醫檢查；一般民眾如有已知的主動脈瘤病史，也要配合醫囑定期追蹤，以免病況突然，危及生命。