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萬支的「起司蛋糕霜淇淋」，使用紐西蘭起司粉製成， 入口散發濃醇乳酪與奶香，口感綿密滑順，再以微鹹甜風味收尾。



▲全家霜淇淋6元多吃一支，兩支只要55元。（圖／全家提供） 📍門市｜5月15日起至5月19日

◾百吉 巧克力脆皮大雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）

◾桂冠芋角牛奶Q雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾FMC黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）

◾YOI鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）

◾農心爽口海鮮烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）

◾士力架花生巧克力4件118元，6折（原價49元、特價30元）

◾士力架草莓花生可可棒4件118元，6折（原價49元、特價30元）



▲全家「5日5好康」是5月15日至5月19日。（圖／業者提供） 愛買百款商品買一送一！拿鐵7元、麥片8元



5月報稅季的抗漲省錢需求，愛買量販即日起至5月19日同步集結百項商品祭出買一送一、買2件省更多強檔折扣。



包括西雅圖拿鐵系列買一送一（每盒105元），單包拿鐵7元；廣吉濾掛咖啡系列買一送一（每盒99元），單包咖啡10元；桂格美味三合一鮮奶麥片系列買一送一（每袋79元），單包麥片8元；可口可樂纖維+買一送一（每組60元）單瓶15元；礦沛PLUS+纖維氣泡水買一送一（每組60元）單瓶15元；御茶園特上紅茶買一送一（每組53元）單瓶9元。



▲西雅圖拿鐵系列買一送一每盒105元，平均單包咖啡7元。（圖／愛買量販提供）



▲愛買量販冰冰好料理指定包仔系列買一送一每包59元。（圖／愛買量販提供）



超商、量販本週買一送一優惠出爐了！全家自本週五（15日）起到門市出示會員，可享有霜淇淋6元多吃一支，相當於兩支霜淇淋只要55元，約6折開吃，且本週五六日還有康康五買一送一優惠，農心海鮮烏龍麵、百吉脆皮雪糕都買一送一；愛買量販即起也開跑百項商品買一送一優惠，平均拿鐵只要7元、麥片8元，繳稅季省錢神隊友。全家自本週五（15日）起至5月19日，全家霜淇淋5月與人氣手搖品牌「五桐號」聯名推出期間限定的「泰式奶茶霜淇淋」，使用泰國正統茶葉，融合濃郁茶香與香甜煉乳奶水調製，獨特的橘紅色外觀和香料風味，還原泰國街頭最正宗的風味，甜筒則搭配waffle餅皮及聯名紙套。雙口味則搭配上市2週即狂賣58