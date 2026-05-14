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台灣政策美國說了算 吳嘉隆：美國是世界上唯一超級霸權

台灣為國安必爭之地 吳嘉隆：也是美國的核心利益

美國總統川普昨日率團飛抵北京，今（14）日上午10時在北京人民大會堂見中共國家主席習近平，而台海關係勢必成為外界注目焦點。外界憂心川普恐出賣台灣，對此政經評論員吳嘉隆強調，美國的台灣政策由美國人說了算，不會聽中共的擺佈，交易台灣從來不會是美國的選項，因為美國是超級霸權，而且是世界上唯一的超級霸權， 美國的一中政策也是由美國人定義，美國可以說確實只有一個中國，但台灣不在中國裡。吳嘉隆評論，美國的台灣政策由美國人說了算，不會聽中共的擺佈，交易台灣，從來不會是美國的選項，為什麼呢？因為美國是霸權，而且是超級霸權，是世界上唯一的超級霸權，已經沒有戰略對手。吳嘉隆表示，二戰結束後的初期，蘇聯確實是美國的戰略對手，美蘇進入冷戰。但是蘇聯已經從冷戰中敗下來，俄羅斯也不再是美國的對手，目前的經濟總量也不過相當於中國的一個廣東省，日本與德國也不是美國的戰略對手，現在不但是美國的盟友，而且領土上還有美國的駐軍在保護，也可以說是被美國軍事看管。吳嘉隆說，現在夠資格當美國的戰略對手的確實只有中國，所以美國不再客氣，從加關稅開始，到修理中國在國際上的小弟們，毫不手軟，美國的一中政策，是美國這邊的政策，由美國人來定義，美國可以說台灣海峽以西的中國大陸，確實只有一個中國，叫做中華人民共和國，只不過台灣不在中國裡。吳嘉隆提到，台灣的主權不屬於中共，在聯合國中共不能代表台灣，同樣地美國的台灣政策要如何界定，由美國人說了算，不會去聽中共的，原因很簡單，美國是世界上唯一超級霸權，是要別人聽他的，而不是他去聽別人的。吳嘉隆提及，美國人追求利益沒錯，而台灣恰好是美國的海權版圖上的前沿，是美國的國家安全的必爭之地，其實也就是美國的核心利益，美國會介入台灣，會軍事協防台灣，因為美國要保護自己的核心利益，美國保護台灣，也實質控制台灣，還因為美國要協防日本的國家安全，這是美國對日本的正式承諾，所以美日安保條約的適用範圍包含台灣，而不是只有釣魚島。吳嘉隆說，美國保護台灣還有另一個理由，當然是阻止中國突破第一島鏈，將海軍投射到加州外海，所以阻止中國的海權崛起，肯定是美國的國家利益，也就肯定要阻止中國拿下台灣，美國的國家利益，當然是由美國人自己來界定，而不會拿來跟中國商量或討價還價，美國當然會維護超級霸權地位，不容中國來挑戰與取代。吳嘉隆補充，所以美國會繼續支持台灣、保護台灣，做為阻止中國霸權崛起的一部分，也是做為維繫美國霸權的一部分，這是必然的，因此交易台灣從來不會是美國的選項，美中對抗的一個重大領域是AI，很多AI的供應鏈恰好在台灣，所以大國博弈肯定會來爭奪台灣。吳嘉隆說，如果中共敢對台灣蠻橫，那肯定會把台灣更推向美國，如果美國肯對台灣給好處下訂單，那肯定會把台灣牢牢吸引過來，原來台灣股市的一直走高是有道理的，金融市場背後有濃濃的地緣政治，只要美中一直博弈下去，那麼台灣的影響力就會一直被看到，也會一直被爭取。