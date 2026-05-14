近年健身與減重風氣流行，大豆蛋白粉搭配燕麥成為熱門的植物性高蛋白組合 。然而消基會今（14）日發布最新抽測結果指出，這類健康組合竟藏有食安風險 。在抽驗的 20 件樣品中，不僅 1 件加拿大燕麥檢出具致癌疑慮的農藥「嘉磷塞」殘留，更有 5 件產品標示不符規定，若經主管機關判定違規，最高恐面臨 2 億元的重罰 。  

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🟡 嘉磷塞是什麼？台灣要求燕麥「不得檢出」

嘉磷塞（glyphosate）俗稱「年年春」，雖有機構認為其致癌風險低，但國際癌症研究中心（IARC）將其列為「2A 級可能對人類致癌」物質 。消基會點出，2026 年 1 月國際知名期刊撤回了一篇曾視為嘉磷塞安全依據的論文，原因涉及「學術誠信」與「缺乏透明度」，顯示過去的安全數據可能存有偏差 。  

消基會於 2026 年初自網路平台購入 10 件大豆蛋白粉與 10 件燕麥樣品 。根據我國《農藥殘留容許量標準》，大豆容許量為 10 ppm，但燕麥則嚴格規定為「不得檢出」 。  

  • 違規樣品：編號 13 號的「加拿大傳統燕麥片」被檢出 0.1 ppm 的嘉磷塞 。  
  • 重金罰鍰：消基會指出，若經主管機關判定違反《食安法》第 15 條，依法可處分責任業者新台幣 6 萬元以上、2 億元以下罰鍰；情節重大者甚至可能面臨停業或廢止登記處分 。  
▲基會本次抽驗的編號 13 號「加拿大傳統燕麥片」，被驗出含有 0.1 ppm 的農藥嘉磷塞 。根據國內法規，燕麥產品之嘉磷塞規範為「不得檢出」，若主管機關判定違規，業者最高恐面臨 2 億元天價罰鍰 。（圖／消基會提供）
▲基會本次抽驗的編號 13 號「加拿大傳統燕麥片」，被驗出含有 0.1 ppm 的農藥嘉磷塞 。根據國內法規，燕麥產品之嘉磷塞規範為「不得檢出」，若主管機關判定違規，業者最高恐面臨 2 億元天價罰鍰 。（圖／消基會提供）
🟡 標示「5 爛」全名單：漏標過敏原、沒寫中文最高罰 300 萬

除了農藥殘留，本次測試中標示缺失比例也高達 25%，共有 5 件樣品不合格，消基會已移請主管機關後續處辦：

  • 完全無中文標示：編號 11 號「McCann's 愛爾蘭鋼切燕麥」及 12 號「Bob's Red Mill 傳統燕麥」，甚至連原產地與內容物都付之闕如 。  
  • 廠商資訊與營養標示缺失：編號 8 號「ISP 大豆分離蛋白」 。  
  • 過敏原醒語漏洞：編號 5 號「優選水解高蛋白」與 20 號「小果山沖泡燕麥片」未依規定標示過敏原醒語 。  
消基會強調，這類標示缺失違反《食安法》第 22 條，由主管機關判定後，可處新台幣 3 萬元以上、300 萬元以下罰鍰 。  

▲消基會點名 5 款產品標示「全掛」！包含知名品牌 McCann's 與 Bob's Red Mill 竟然完全無中文標示 ，另有樣品漏掉關鍵的過敏原醒語或營養標示 。依據《食安法》，這類缺失由主管機關判定後，最高可開罰 300 萬元罰鍰 。（圖／消基會提供）
▲消基會點名 5 款產品標示「全掛」！包含知名品牌 McCann's 與 Bob's Red Mill 竟然完全無中文標示 ，另有樣品漏掉關鍵的過敏原醒語或營養標示 。依據《食安法》，這類缺失由主管機關判定後，最高可開罰 300 萬元罰鍰 。（圖／消基會提供）
🟡 專家示警：燕麥非越多越好，過量恐傷肝腎

消基會提醒，大豆蛋白雖是優質營養源，但若攝取過量會增加肝臟與腎臟負擔，腎功能不佳或痛風者應諮詢醫師 。  

  • 建議攝取量：健康成人每日蛋白質攝取量建議為每公斤體重 1.1 公克 。  
  • 熱量陷阱：燕麥熱量不低，若想取代白飯，建議每餐攝取量控制在 45 公克以下（約 100 公克白飯熱量），以避免熱量過高或血糖飆升 。  
  • 儲存關鍵：開封後務必存放在陰涼乾燥處，以免受潮產生黴菌或黃麴毒素 。  
消基會呼籲主管機關與網購平台，應對自行進口並於網路上販售的食品加強隨機抽驗與標示稽查，尤其需落實《食安法》中對於過敏原與中文標示的嚴格要求，才能守護國人食安 。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...