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美國總統川普昨日晚間抵達中國北京，今（14）日與中國國家主席習近平舉行川習會。高雄市長陳其邁今日表示，在國際上，台灣扮演更積極正面角色，證明台灣存在的必要性，也是確保台灣安全最大保證。高雄市議會今日進行市政總質詢，民進黨籍高市議員林智鴻質詢時表示，陳其邁表示，川習會政治效應還有待觀察，他分析有兩大不變，第一是「結構性矛盾」，中美之間貿易摩擦，川普第二任期恐會因為貿易順差、製造業衰退，以及貿易摩擦結構不變，中國產能過剩將持續加大摩擦；第二是「戰略對抗」，從烏克蘭、中東到台海，美中雙方對峙局勢從日本前首相安倍晉三時期至今始終如一。陳其邁強調，在AI硬體與半導體領域，台灣已是全球第一，成為產業鏈中不可或缺的一員。高雄市府近期也主動出擊，與日本熊本縣赴亞利桑那簽訂「半導體韌性合作夥伴」相關的MOU，透過跨國產業合作，確保經濟發展不受氣候或安全環境的改變影響。陳其邁指出，台灣可以最近經濟強勁表現的基礎，在國際扮演更積極角色，在區域和平，或是在經貿，甚至在人道救援等層面，台灣可扮演更積極正面角色；政府對整個產業布局或強化國防戰略上，基本上就是主動扮演台灣是國際社會非常重要的角色。陳其邁強調，台灣不需要看輕自己、不要妄自菲薄，台灣有一定實力，持續深化台灣成為國際不可或缺的一員，證明台灣存在的必要性，就是確保台灣安全最大保證。